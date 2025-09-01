De mooiste sportvrouw van Nederland is op een prachtige plek aan het genieten van het zomerse weer. Yibbi Jansen is op Ibiza, nadat zij vorige maand het EK hockey won met het Nederlandse vrouwenteam.

Jansen geniet daar van de ondergaande zon, schrijft ze op Instagram. De 25-jarige hockeyster zit in een lichtkleurige bikini op het strand en geniet daar niet alleen van het weer, maar ook van een spelletje Clever. Dat is een dobbelspelletje waarbij tactiek erg belangrijk is.

Haar fans én collega's smelten weg bij de jaloersmakende beelden. 'Ah snoet, mis jou', reageert Freeke Moes. Zij was ook onderdeel van het Nederlands team dat de Europese beker omhoog tilde in het Duitse Mönchengladbach. Het is alweer de vijfde Europese titel op rij voor de hockeyvrouwen.

Start van nieuwe seizoen

Jansen, die vorig jaar ook olympisch goud won in Parijs, speelt in clubverband voor SCHC uit Bilthoven. Die club werd vorig seizoen tweede in de competitie, de plek waar Jansen ook eindigde bij de topscorers. Alleen Frédérique Matla scoorde vaker: 22 om 21 keer. De club van Matla - Den Bosch - werd ook kampioen. Het nieuwe seizoen van Jansen en SCHC begint op 14 september om 12.45 uur, met een thuiswedstrijd tegen HDM uit Den Haag.

Mooiste Sportvrouw van het Jaar

Jansen werd eerder dit jaar uitgeroepen tot 'Mooiste Sportvrouw van het Jaar' door FHM. Dat is een eretitel die ze alleen buiten het veld wil dragen. "Wat ik toen zei: zodra ik hockey, draait het om het hockey en niet om het uiterlijk."

Er was voorheen de nodige kritiek op de award, dat het bij vrouwen niet alleen om uiterlijk hoort te draaien. Jansen is blij met de aanpassingen die FHM heeft gedaan: "Het draait niet alleen meer om het uiterlijk, maar ook om wat je als persoon uitstraalt. Zonder die ranking ook. Ik denk dat dat goed is."