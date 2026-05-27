Ronald Koeman maakte woensdag bekend welke 26 spelers hij meeneemt naar het WK voetbal. De bondscoach van het Nederlands elftal lichtte zijn keuzes vervolgens toe op de persconferentie, maar daar ontbrak een opvallend persoon.

Koeman schoof vlak na de bekendmaking van de WK-selectie aan bij de persconferentie in Zeist en kreeg daar natuurlijk allerlei vragen over de keuzes die hij gemaakt had. Er kwamen echter ook andere onderwerpen voorbij. Zo gaf de bondscoach aan dat hij de komende tijd geen verhalen uit de media meer zou lezen en hij liet ook doorsijpelen dat hij de stemming rond Oranje regelmatig negatief vindt.

Wat dat betreft had Koeman nog geluk tijdens de persconferentie, want Telegraaf-journalist Valentijn Driessen was een opvallende afwezige bij de persconferentie. Hij is er normaal gesproken altijd bij, maar is als onderdeel van Vandaag Inside momenteel in Curaçao. Daar zat hij dinsdag nog aan tafel tijdens de uitzending van dat programma.

'Dat zegt dan genoeg over hem'

Nadat Koeman liet merken dat hij geen zin had in negativiteit, merkte Vandaag Inside-verslaggeefster Noa Vahle op dat het dan wel scheelde dat Driessen niet bij de persconferentie aanwezig was. Hij staat er tenslotte om bekend vaak prikkelende vragen te stellen aan Koeman.

"Waar is hij dan?", vroeg Koeman zich af na de opmerking van Vahle. Toen hij hoorde dat de journalist op Curaçao zat, moest hij lachen: "Dat is een aardig verdienmodel geworden voor hem, hè?" "De belangrijkste persconferentie en Valentijn is er niet", reageerde Vahle vervolgens. Koeman antwoordde daarop nogmaals met een knipoog: "Dat zegt dan genoeg over Valentijn."

Oranje op WK voetbal

Het WK begint op 11 juni met een duel tussen Mexico en Zuid-Afrika. Voor Oranje begint het WK pas op 14 juni met het eerste groepsduel met Japan. Daarna spelen ze op 20 juni tegen Zweden en ze sluiten af met een duel met Tunesië op 26 juni.

Daarvoor komt de groep op 30 mei samen in Zeist. Daar trainen ze met de groep en spelen ze op 3 juni nog tegen Algerije in De Kuip. Een dag later reist Oranje af naar Amerika waar ze in New York spelen tegen Oezbekistan op 8 juni. Daarna gaat de gehele selectie en staf naar Kansas City waar het basiskamp van Oranje is.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover