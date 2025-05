Dit is 'mooiste sportvrouw' Yibbi Jansen: goalgetter van Nederlandse hockeysters met 'rank lijfje' en bekende vader

Ze is één van de Nederlandse heldinnen op de Olympische Spelen van Parijs geworden: Yibbi Jansen. Een 'gouden speelster', ook met dank aan haar bekende vader. Bovendien werd ze verkozen tot 'mooiste sportvrouw van 2025' door FHM.

Jansen begon op zevenjarige leeftijd met hockey bij Den Bosch en debuteerde al op 15-jarige leeftijd in het eerste. Bij Oranje-Rood groeide de verdedigster vervolgens uit tot strafcornerspecialiste en doelpuntenmachine. In 2019 stapte ze over naar SCHC.

Jansen speelde haar eerste interland voor Oranje in januari 2018 tegen de Verenigde Staten en had slechts zeven (!) minuten nodig voor haar eerste interlanddoelpunt, zo weet hockey.nl.

Beroemde vader

Jansen heeft het hockeyen bepaald niet van een vreemde, haar vader is namelijk voormalig hockeydoelman en -international Ronald Jansen. Op de Spelen van 1996 in Atlanta en op die van 2000 in Sydney veroverde hij goud met Oranje. En zijn dochter wil maar wat graag in zijn voetsporen treden.

Ranke lijfje

Jansen maakte in de eerste wedstrijd tegen Frankrijk op de Olympische Spelen in Parijs ook op twee van haar illustere voorgangers een prima indruk. "Dit was wel even een moment of shine voor Yibbi", zei Ellen Hoog in de podcast die ze samen met Naomi van As maakt voor Sportnieuws.nl. "Die heeft er vier ingelegd, vier cornertjes. En dat op haar eerste Olympische Spelen."

"Haar eerste olympische wedstrijd en dan vier keer scoren met dat ranke lijfje van haar", vervolgde Hoog vol bewondering. "Ik verbaas me er elke keer weer over. Ze heeft zoveel techniek en ze plaatst ze mooi, die ballen zijn echt hard." Van As is het er helemaal mee eens. De 24-jarige hockeyster van Oranje werd met negen treffers, waaronder één treffer in de gewonnen finale tegen China, topscorer van het toernooi.

'Mooiste Sportvrouw'

Haar lichaam was niet alleen goed voor vele topsportprestaties. Ze werd ook uitgeroepen tot 'Mooiste Nederlandse Sportvrouw van 2025' door FHM vanwege haar uiterlijk, gekenmerkd door haar lichtblonde krullen.

Spelen in Tokio

Jansen liet de Spelen van 2021 in Tokio bewust aan zich voorbij gaan. "Ik was niet mijn beste zelf", zei ze daarover tegen EenVandaag. "Ik haalde geen voldoening meer uit het spel." Spijt van de beslissing heeft ze naar eigen zeggen nooit gehad. "Ik weet nog dat ik dacht: het gaat me ooit nog lukken." Daar bleek Jansen helemaal gelijk in te hebben.

Of de keuze van Jansen te maken had met de aanwezigheid van bondscoach Alyson Annan wilde ze niet zeggen. De Australische werd na de gouden Spelen van Tokio ontslagen nadat uit evaluatiegesprekken bleek dat speelsters ongewenst gedrag en een angstcultuur hadden ervaren. "Dat is iets wat achter ons ligt en daar wil ik het graag bij laten."