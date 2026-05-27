Frenkie de Jong mag zich opmaken voor zijn tweede WK met het Nederlands elftal. Dat kreeg hij woensdag te horen in gezelschap van zijn vrouw Mikky Kiemeney. Ze vierden het goede nieuws op feestelijke wijze.

Bondscoach Ronald Koeman maakte woensdagmiddag de selectie voor het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico bekend. De naam van De Jong leek een zekerheid in de selectie, al waren er ook wat zorgen over zijn fitheid. Hij miste de laatste thuiswedstrijd van FC Barcelona vanwege fysieke klachten. Afgelopen weekend maakte hij wel minuten voor de landskampioen in La Liga.

Koeman liet op de persconferentie weten dat hij alleen de afvallers uit de voorselectie persoonlijk had opgebeld met het nieuws over zijn selectie. De Jong vernam zijn oproep dus via sociale media. Dat is ook te zien op de Instagram-story van zijn vrouw.

Feestelijk moment

De twee gingen samen uit lunchen in Barcelona op het moment dat de selectie bekend werd gemaakt. Op een foto is te zien hoe ze de aankondigingsvideo van OnsOranje op sociale media bekijken. Daarin wordt ook de naam van de 29-jarige middenvelder vermeldt en dat viert het koppel met een stukje taart. Kiemeney plaatst ook een aantal oranje hartjes bij de foto.

Blessures op het middenveld

Koeman koos op het middenveld ook voor Marten de Roon in de selectie. Na het wegvallen van de geblesseerde Jerdy Schouten en Joey Veerman, in wie Koeman het niet meer ziet zitten, kwam er op het middenveld plaats vrij.

Kiemeney is ook blij dat De Roon meegaat naar de Verenigde Staten. Ze reageert positief op het bericht van de Atalanta-speler en tagt daarbij ook zijn vrouw Ricarda. "Yes!"

Naast De Roon selecteerde Koeman ook aanvallende middenvelder Guus Til. De 28-jarige PSV'er kwam tot dusver tot zes interlands. In oktober 2024 kwam hij voor het laatst voor Oranje uit. Met de geblesseerde Xavi Simons zag Koeman vorige maand een andere aanvallende middenvelder wegvallen.

WK voetbal

Frenkie zal snel naar Nederland moeten vliegen. Hoewel het WK pas op 11 juni begint, verzamelt Oranje zich al op 30 mei in Zeist. Nederland speelt een uitzwaaiwedstrijd op 3 juni tegen Algerije in De Kuip, waarna ze een dag later naar Amerika vliegen. Daar spelen zij op 8 juni in New York tegen Oezbekistan de laatste oefenwedstrijd voor de eerste wedstrijd in de groepsfase van het toernooi.

Daarna is het tijd om naar Kansas City, waar het basiskamp van Oranje ligt, te gaan. Het WK start op 11 juni en de eerste wedstrijd van Nederland is op 14 juni tegen Japan. Daarna spelen ze tegen Zweden op 20 juni en ze sluiten de groep af tegen Tunesië op 26 juni.

