Na Mario Götze (PSV) opnieuw Duitse wereldkampioen (39) naar Nederland: 'Nu is het eindelijk zover'

Mario Götze krijgt een opvolger in Nederland. De Duitse wereldkampioen van 2014 speelde een tijd voor PSV. Nu volgt een teamgenoot van destijds hem op, al gebeurt dat niet op voetbalschoenen.

Lukas Podolski, 130 interlands en 49 goals voor Duitsland, heeft namelijk een restaurantketen en die gaat nu voor het eerst internationaal. Binnenkort opent in Rotterdam de zaak Mangal Döner X Lukas Podolski10. Hun motto luidt: "We maken niet alles anders, alleen beter."

Duitse oud-wereldkampioen gaat volledig door het lint met horrortackle bij vriendschappelijk toernooi Lukas Podolski won in 2014 het WK met Duitsland, maar de kans is groot dat de meeste voetballiefhebbers de voetballer de laatste jaren uit het oog zijn verloren. De 39-jarige voetballer is echter nog altijd actief als prof en liet dit weekend weer eens van zich horen. Dat deed hij echter niet op de goede manier, want hij kwam in het nieuws door een horrortackle.

Rotterdam stad van de kapsalon

Podolski richtte nog tijdens zijn actieve carrière de dönerzaak op samen met ondernemer Metin Tag. "Döner is in Duitsland een van de populairste maaltijden en nu serveren wij hem authentiek en uniek in Nederland", zegt Bahadir Tasören, die de zaak in Rotterdam gaat runnen, in een persbericht. Ze noemen het 'kwaliteitsdöner van een ware legende'.

Rotterdam staat bekend als stad die de kapsalon (patat met döner of shoarma) heeft bedacht, dus de komst van Podolski's dönerzaak een match made in heaven. "We hebben veel vragen ontvangen van gasten uit Nederland met de vraag wanneer we eindelijk ons ​​eerste restaurant in Nederland openen. Nu is het eindelijk zover", aldus Marco Schepers, die verantwoordelijke is voor de internationale uitbreiding van Mangal Döner X Lukas Podolski.

De gasten kunnen zich verheugen op een ware smaaksensatie, aldus de voetballer zelf. "Ik wil de döner niet opnieuw uitvinden, maar de ingrediënten moeten altijd vers en van topkwaliteit zijn. Ook de sfeer in de zaak is voor mij belangrijk. We willen de allerbeste döner maken."

Duits oud-international bestraft wegens 'hooligan-actie': afscheidsduel loopt compleet uit de hand 50.000 fans zagen Lukas Podolski (39) twee weken geleden afscheid nemen van het voetbal. Zijn oude club 1. FC Köln organiseerde een speciaal duel voor hem. De wedstrijd bleef echter niet zonder gevolgen. Het gedrag van supporters én Podolski zelf liep volledig uit de hand.

Wereldkampioen met Duitsland

Podolski is inmiddels 39 jaar oud, alleen de Pools-Duitse voetballer is nog lang niet klaar met zijn leven als prof. Momenteel speelt hij nog bij Górnik Zabrze in de hoogste Poolse divisie. Velen zullen Podolski kennen van zijn tijden bij met name Bayern München en Arsenal. In 2014 werd Podolski samen met Götze wereldkampioen in Brazilië.

Götze maakte destijds de winnende treffer in de finale tegen het Argentinië van Lionel Messi. De middenvelder speelde tussen 2020 en 2022 in Eindhoven bij PSV. Zijn onverwachte komst werd landelijk nieuws toen hij werd gespot in een Eindhovense cafetaria. Dat hebben Podolski en Götze dus ook gemeen, al zal eerstgenoemde niet in Nederland komen voetballen.