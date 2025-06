Wim Kieft wordt geroemd voor zijn persoonlijkheid in het televisieprogramma Het Perfecte Plaatje. De 62-jarige oud-topvoetballer moest het populaire programma deze week verlaten wegens een 'niet speciale of bijzondere' naaktfoto. Maar zijn persoonlijkheid heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten.

Televisierecensent Angela de Jong van het Algemeen Dagblad steekt haar bewondering voor Kieft in haar dagelijkse column niet onder stoelen of banken. Toen presentator Tijl Beckand aankondigde dat de deelnemende BN'ers een naakte vrouw moesten vastleggen, betrok het gezicht van Kieft meteen.

Wim Kieft moet wijken in populair televisieprogramma na ongemakkelijk moment: 'Ik vind het te persoonlijk' Een teleurstelling voor Wim Kieft en zijn fanschare. De oud-voetballer is veelvuldig te zien als analist, maar verscheen de voorbije tijd ook in een ander bekend rogramma. Daar is hij na de uitzending van woensdag echter niet meer te zien, mede door een moment waarbij Kieft zich niet comfortabel voelde.

'Dat maakt hem nóg sympathieker'

"Zijn lichaamstaal tijdens de fotoshoot op een balkon in Napels. Eén brok ongemak. Heerlijk om te zien. ‘Van mij hoeft de naaktshoot niet. Ik vind dat je te persoonlijk, te dicht bij iemand komt die je niet kent ofzo,’ legde hij geheel ten overvloede uit. Maar het maakte hem nóg sympathieker", zag De Jong. "Je zou niet zeggen dat dit dezelfde man is die regelmatig dicht naast René van der Gijp zit, bij wie bepaalde seksuele handelingen en vrouwelijke lichaamsdelen net zo makkelijk uit zijn mond komen als ‘hallo’ en ‘dag’ bij een ander."

'Veel emoties' bij ex-topvoetballer Wim Kieft na groot succes: 'Dit had ik niet verwacht' Wim Kieft is vooral bekend als de voetballer die een groot aandeel had in de Europese titel van het Nederlands elftal in 1988, maar de oud-international blijkt ook hele andere talenten te hebben. De voormalig topspits boekte woensdag namelijk een bijzonder succes op een totaal ander gebied.

'Niet speciale naaktfoto'

Volgens de gespecialiseerde televisiekijker is dat precies de kracht van een programma als Het Perfecte Plaatje. "Je leert er deelnemers echt van een andere kant kennen, zonder dat ze zichzelf uithongeren op een eiland of zitten te konkelen aan een ronde tafel in een spookslot. Ze doen juist iets heel herkenbaars en huis-tuin-en-keukenachtigs: fotograferen." En laat net de volgens De Jong 'niet speciale en bijzondere naaktfoto' van Kieft zijn ondergang in het programma betekenen.

Dit is Wim Kieft: oud-topvoetballer kampte met jarenlange verslaving en stapt nu uit comfortzone Wim Kieft is al tientallen jaren een bekend gezicht in de Nederlandse voetbalwereld. Als speler boekte hij de grootste successen en als analist is hij een graag geziene gast in praatprogramma's. Wat veel mensen lange tijd niet wisten, was dat Kieft bijna twintig jaar een groot probleem verzweeg dat verregaande gevolgen had. Nu durft hij uit de comfortzone te stappen met deelname aan een bijzonder programma.

'De onbetwiste smaakmaker'

De nuchtere Kieft zal bij De Jong altijd een speciaal plekje houden. "De onbetwiste smaakmaker van dit seizoen. Onverstoorbaar, nuchter, precies wat zo’n groep opgefokte, veel te hysterische BN’ers nodig heeft. Het is doodzonde dat hij eruit vloog. Geef mij maar Wim Kieft en zijn onderkoelde reactie toen hij hoorde dat hij weg moest. ‘Napels zien, hè.’ Hoe poëtisch en dat voor een voetballer."

Begenadigd spits

Kieft was in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw een begenadigd spits. Hij scoorde aan de lopende band voor Ajax, PSV, Torino en Pisa en kwam tot 43 interlands voor Oranje. Zijn kopgoal op het EK van 1988 in de groepsfase tegen Ierland zorgde er mede voor dat het Nederlands elftal zijn enige prijs in de historie kon winnen.