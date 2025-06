'Veel emoties' bij ex-topvoetballer Wim Kieft na groot succes: 'Dit had ik niet verwacht'

Wim Kieft is vooral bekend als de voetballer die een groot aandeel had in de Europese titel van het Nederlands elftal in 1988, maar de oud-international blijkt ook hele andere talenten te hebben. De voormalig topspits boekte woensdag namelijk een bijzonder succes op een totaal ander gebied.

Kieft is dit jaar een van de Bekende Nederlanders die meedoet aan het RTL-programma Het Perfecte Plaatje op Reis. De deelnemers gaan met elkaar de strijd aan wie het beste kan fotograferen. Ze krijgen allemaal twee opdrachten per aflevering en uiteindelijk geeft de jury hen per opdracht een cijfer. De persoon die de laagste gemiddelde score in een aflevering heeft, moet naar huis.

De oud-voetballer is samen met de andere kandidaten afgereisd naar Italië en heeft de derde aflevering weten te halen. Daarin moest hij net als de andere kandidaten eerst een architectuurshoot doen.

'Zo'n foto had ik niet verwacht'

Kieft besloot om een smalle straat in Milaan via de reflectie in een plas water te fotograferen. Hij moest alleen wel een moeilijke houding aannemen om de foto te kunnen nemen. "Ik dacht dat je door je rug was gegaan", merkte presentator Tijl Beckhand daardoor op. "Nog niet", reageerde Kieft.

De moeite was het waard, want Kieft kreeg van juryleden William Rutten en Gaia Squarci een 8 en dat was het hoogste cijfer van alle kandidaten. "Ik vind hem erg mooi, heel creatief", zei Rutte. Squarci ging nog verder: "Zo'n foto had ik niet verwacht bij deze opdracht, dus dat is mooi."

Weekwinnaar Kieft

Daarmee was de uitzending nog niet voorbij, want daarna moesten de deelnemers een Italiaan vastleggen terwijl hij of zij druk aan het werk was. De oud-voetballer fotografeerde een man die een cello aan het maken was en ook die foto viel in de smaak bij de jury: "Dit is exact de opdracht, exact wat we graag wilden zien. Een mooie ruimte, iemand zien werken met alle tools die hij nodig heeft. Heel prettig beeld om naar te kijken."

Kieft kreeg voor zijn tweede foto zelfs een 8,5 en werd met een gemiddelde van 8,3 zelfs de weekwinnaar en mag dus nog een weekje blijven. Presentator Beckand was benieuwd wat het deed met de oud-voetballer. "Heel veel emoties", antwoordde hij cynisch. Kieft gaf wel toe dat hij de hoge cijfers niet had zien aankomen: "Ik had gedacht dat ik naar huis zou gaan dus ik ben ontzettend blij."

Andere deelnemers uit de sportwereld

Kieft is overigens niet de eerste deelnemer uit de sportwereld. Darter Raymond van Barneveld en voetbalcoach Giovanni van Bronckhorst deden in eerdere seizoenen al eens mee. Ook de onlangs aangesteld Ajax-coach John Heitinga deed al eens mee en hij zorgde voor een bijzonder moment in het programma.

Heitinga verliet het zesde seizoen in 2021 namelijk na de derde aflevering, maar dat kwam niet doordat hij de laagste score haalde. Sterker nog: hij was net als Kieft de weekwinnaar in die aflevering. De oud-international trok zich echter vrijwillig terug uit het programma om hoofdtrainer te worden bij Jong Ajax.