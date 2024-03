Nederland moet niet zeuren over sportabonnementen? 'Voor een dubbeltje op de eerste rij'

De prijzen voor een Viaplay-abonnement - voor veel Nederlanders de bron van F1, darts en voetbal - gaan weer omhoog. Daar is niet iedereen even blij mee. Volgens sportmarketeer Chris Woerts moet de Nederlandse sportliefhebber niet zeuren. "We klagen over de prijs van twee zakken patat."

In een artikel in De Telegraaf stipt Woerts aan dat de prijzen voor een Viaplay-account met 2 euro gestegen zijn, van €15,99 naar €17,99 per maand. Balen voor de gemiddelde Nederlander, die de Zweedse streamingdienst gebruikt om onder andere Formule 1, darts, de Premier League én de Bundesliga te kijken. Christ snapt niet dat mensen hier zo heftig op reageren. "Als het om sport gaat in Nederland, breekt de hel los."

Hij maakt graag de vergelijking met andere streamingdiensten, zoals Netflix en Videoland. "Voor Netflix betaal je al snel 15 euro per maand. Doet niemand moeilijk over", schrijft hij. "Maar als het om sport gaat, wordt de discussie opeens heel anders." Woerts stelt voor dat mensen een jaarabonnement bij Viaplay afsluiten. "Dan betaal je gemiddeld €12,79 per maand. Dan zit je voor een dubbeltje op de eerste rij!"

Als sportmarketeer vergelijkt hij de prijzen graag met de buitenlandse abonnementen voor beetje sport op je televisie. Dan wordt al snel duidelijk dat er in landen als Amerika, Canada, Frankrijk en Mexico véél meer wordt betaald. Goed nieuws voor Max Verstappen-fans? "Als je uitgaat van 24 races, dan betaal je een schamele €6,30 per race. Dat is bijna net zoveel als je tegenwoordig betaalt voor twee zakken patat."

Viaplay-fan

Het is niet de eerste keer dat Woerts het opneemt voor Viaplay. De streamingdienst ligt wel vaker onder vuur in Nederland, helemaal doordat ze de uitzendrechten van Formule 1 overnamen van het vertrouwde Ziggo Sport. Een verbetering voor de Formule 1-kijker, vindt de sportmarketeer. "Het is absoluut niet waar de jongens bij Viaplay het minder goed doen dan bij Ziggo. Inhoudelijk zijn ze bij Viaplay beter", zei hij eerder tegen GPblog.