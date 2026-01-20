Ex-topzwemster Ranomi Kromowidjojo was tijdens haar carrière zeer succesvol op de Zomerspelen. Maar in februari zal ze ook aanwezig zijn bij de Olympische Winterspelen in Milaan, in een bijzondere rol. "Zoiets magisch."

Kromowidjojo gaat volgende maand opnieuw als verslaggever aan de slag voor Eurosport en HBO Max. Na de Olympische Spelen van 2024 in Parijs stort de drievoudig olympisch zwemkampioene zich nu op de Winterspelen in Italië. De 35-jarige doet verslag vanuit het TeamNL-huis, waar de huldigingen plaatsvinden en fans de wedstrijden volgen.

Mooie verhalen

"Parijs was zo goed bevallen, dat ik nu weer als 'razende reporter' naar de Winterspelen mag", vertelt Kromowidjojo aan het ANP. Anders dan in Parijs, waar ze de hele stad doorging, blijft ze nu met name in het huis van TeamNL. "Het is een iets andere rol, maar ook weer heel leuk. Ik hoop vooral mooie verhalen te kunnen maken en het gezicht achter de sporter te kunnen laten zien."

Ze heeft zelf drie olympische titels op zak, maar als 'koningin van de zomerspelen' zijn de Winterspelen ook wel even wennen voor de oud-zwemster. "Ik ben zelf geen wintersporter", bekent ze. "Toen ik nog zwom, ben ik nooit gaan skiën om geen onnodig risico te nemen. Ik had me wel voorgenomen om als ik klaar was met zwemmen een keertje te gaan, maar dat is er tot nu toe niet van gekomen."

'De magie van de Spelen'

Kromowidjojo heeft vooral heel veel zin in "de magie van de Spelen", zegt ze. "Dat klinkt misschien gek, maar de Spelen hebben zoiets magisch. Ik verwacht niet dat dat bij de Winterspelen heel anders zal zijn dan bij de Zomerspelen. Er zijn iets minder sporters en ook minder sporten, maar Nederland is sowieso heel succesvol in het schaatsen, dus ik ben heel benieuwd."

De Olympische Winterspelen Milaan-Cortina 2026 beginnen op vrijdag 6 februari met de openingsceremonie in het San Siro-stadion in Milaan.