Joy Beune en Jutta Leerdam kennen elkaar aan heel lang. De twee Nederlandse schaatssters staan nu aan de absolute top en kwamen elkaar ook al tegen als junioren. Daar vertelde Beune onlangs iets over en die opmerkingen kunnen ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As wel begrijpen.

"Beune vertelde dat ze vroeger best veel strijd had met Jutta Leerdam en dat het haar echt sterker heeft gemaakt", vertelt Hoog in de podcast die ze speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag samen met Van As maakt. "Ik kan me ook wel voorstellen dat je dat in een wereld waarin je een individuele sporter bent ook wel nodig hebt."

"Je wil er als individuele sporter het beste uithalen", gaat de tweevoudig olympisch kampioene verder, "maar ik denk dat je ook wel iemand nodig hebt die dan het beste in jou naar boven kan halen. Dat was dus vroeger Leerdam en er was best wat concurrentie.”

'Super goed'

De 26-jarige Beune deed haar verhaal in gesprek met TeamNL. "Ik zat in dezelfde leeftijd als Jutta", aldus de allrounder uit Overijssel, die vier maanden jonger is dan de Westlandse. "Het was ook echt vechten tegen elkaar. Uiteindelijk heeft het ons ver gebracht, want we doen het allebei super goed."

Waar Beune bijzonder succesvol is op de wat langere afstanden en het allrounden, heeft Leerdam voor de sprintafstanden gekozen. Beide vrouwen verzamelden ondertussen flink wat wereldtitels. Op de Spelen in Milaan jagen ze allebei op hun eerste gouden Olympische medaille.

Media-aandacht

“Was het een onderlinge strijd op prestaties, of denk je ook qua uiterlijk?”, vraagt Van As zich af over de twee bijzonder populaire schaatssters. Hoog: “In de jeugd denk ik alleen qua prestaties.” Van As: “Dat denk ik ook. En daarna werd het ook wel qua aandacht en media-aandacht. Niet per se een strijd, dat vind ik wel heel heftig, maar ik denk dat ze wel naar elkaar keken van hoe doe jij dat?”

“Ik ga ook maar wat meer op de socials”, zo stelt Hoog zich een van de afwegingen voor. Van As: “Wat dat betreft leer je dus ook van elkaar.”

Jake Paul

Leerdam is van alle schaatsers degene met veruit de meeste volgers. Op Instagram heeft ze er meer dan vijf miljoen, op TikTok ruim twee miljoen. Daarnaast weet ze ook via haar beroemde verloofde Jake Paul de nodige ogen op zich gericht te krijgen.

Beune, die samenwoont met collega Kjeld Nuis, moet het doen met ruim 300.000 volgers op Instagram. Zij maakt volgende maand haar debuut op de Spelen, een groot podium waarop veel nieuwe volgers te veroveren zijn.

