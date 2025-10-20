Een nieuwe ster in de schaatswereld leek geboren toen Esmee Visser in 2018 tot ieders verbazing olympisch kampioene op de 5000 meter werd. De topschaatsster kon die prestatie echter nooit meer evenaren en zakte door fysieke problemen ver weg. Visser maakte zondag na een zware periode eindelijk haar rentree op het ijs.

Visser deed zondag in Deventer mee aan de Holland Cup en dat was haar eerste optreden in ruim acht maanden tijd. Zelf liet ze voor haar race weten dat ze er erg veel zin in had. "Spannend: eerste wedstrijd na mijn operatie, veel eerder dan verwacht. Met die gedachte ben ik heel blij met vandaag. Een mijlpaal", schreef de topschaatsster op Instagram.

De olympische kampioene eindigde op de 3000 meter uiteindelijk als twintigste van de in totaal 24 schaatssters. Visser kwam in een tijd van 4.30,80 over de streep. Zelf liet ze voor haar race al weten dat haar eindtijd niet belangrijk was. "Bij het resultaat sta ik niet te lang stil. Nog een weg te gaan, dat weten we en blijf ik hard voor werken."

Mysterieuze blessure

Visser won in de twee jaren na haar gouden plak op de Spelen van 2018 nog een medaille bij de WK afstanden op de 5000 meter, maar vervolgens werden de prestaties flink minder. De tweevoudig Europees kampioen kampte jarenlang met mysterieuze klachten en kwam er pas enkele maanden geleden achter wat er precies aan de hand was. Na flink wat onderzoek bleek dat er een scheur in haar heupgewricht zat.

De schaatsster besloot zich vervolgens te laten opereren en zou vervolgens dus geruimte tijd niet kunnen schaatsen. Het herstel bleek echter dusdanig voorspoedig te verlopen dat ze zondag alweer haar rentree op het ijs kon maken. Iets dat ze zelf dus ook niet had zien aankomen.

Erelijst

Visser is overigens zeker geen ééndagsvlieg, want naast haar olympische titel in Pyeongchang heeft ze ook nog medailles verzameld op EK's en WK's. In 2018 en 2020 werd ze Europees kampioen op de 3000 meter. Op de WK afstanden pakte ze op de 5000 meter in 2019 zilver en een jaar later brons. Visser eindigde in 2019 ook op de derde plek bij het NK allround.

Esmee Visser in Schaats Inside

Visser schoof afgelopen zomer aan bij de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. Daar sprak ze over hoe haar status door die ene olympische race plotseling veranderde en over de zware blessure waar ze de afgelopen maanden van herstelde. Beluister hieronder de podcast of check in via Spotify.