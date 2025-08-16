Het leven van een topsporter gaat vaak gepaard met een overvolle agenda. Dat heeft ook schaatsster Pien Hersman gemerkt. Ze moet haar vriend Jesper de Jong vaak missen en dat valt haar zwaar.

Dat laat de schaatsster van Team IKO-X2O via TikTok weten aan haar volgers. Haar vriend, tennisser Jepser de Jong, is momenteel in Mexico voor de Challenger in Cancún. Hersman houdt er duidelijk niet van om alleen achter te blijven in Nederland.

'Ik tel de dagen'

"Mijn vriend vertelt me zijn tennisschema en ik tel de dagen op mijn kalender", schrijft ze bij een video van zichzelf. Op de achtergrond is een stem te horen die zegt: 'Nee, vier tot zes weken?!'.

Volgens De Jong is dat nogal overdreven. "Ik ben een week weg", reageert hij op het filmpje. "Nog veel te gaan", is het antwoordt van Hersman daarop. "Het is niet zo lang, maar zo voelt het wel", verduidelijkt ze.

Zaterdag werd de Nederlander in de kwartfinales uitgeschakeld op het toernooi. Hij verloor met 5-7, 2-6 van de Tsjechische Dalibor Svrcina. Snel terugkeren zal hij niet doen, want hij moet zich opmaken voor het kwalificatietoernooi van de US Open.

Hersman is zelf in voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen. Ze hoopt deze winter echt haar grote doorbraak te maken. "Ik neem het mijn soms wel eens kwalijk. Als ik eerder was begonnen was ik al beter", grapte ze onlangs over haar carrière in de Sportnieuws.nl Schaats Inside-podcast. Pien is de dochter van voormalig topschaatser en commentator Martin Hersman, maar mocht op jonge leeftijd nog niet schaatsen van haar ouders.

Ontmoeting

De Jong en Hersman biechtten onlangs nog op dat ze in de media hebben gelogen over hun eerste ontmoeting. De tennisster vertelde in een interview dat hij Hersman had zien lopen en later via Instagram een bericht had gestuurd.

Daar blijkt niets van waar. Ze kwamen elkaar namelijk tegen op datingapp Raya. De Jong stuurde het eerste bericht en al snel volgde een afspraakje. "Eerst gingen we tennissen, daarna schaatsen."