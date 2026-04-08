Jamile Samuel zette vorig jaar een punt achter haar atletiekloopbaan en sindsdien volgen de hoogtepunten op privégebied zich rap op. De voormalig topatlete kondigde dinsdag namelijk bijzonder nieuws aan, al zorgde dat er ook voor dat de afgelopen periode voor wat problemen.

Samuel, die sinds een jaar gestopt is als atlete, via haar Instagram aan dat ze in verwachting is. "Zo blij om eindelijk te kunnen zeggen dat ik zwanger ben!", schrijft ze op het sociale medium. Dat maakte de afgelopen tijd echter wel uitdagend. "Ik ben nu 13 weken onderweg, waarvan 11,5 weken een hel waren. Maar als alles goed gaat, was het het helemaal waard. Nu is het genieten van het tweede trimester!"

Voor Samuel is het een volgend hoogtepunt in haar privéleven. Ze stapte in augustus vorig jaar namelijk al in het huwelijksbootje met haar geliefde Maarten. Nu mogen de twee zich dus opmaken voor hun eerste kindje samen.

Topsprintster

Samuel hoorde jarenlang tot de beste Nederlandse atletes op de sprintafstanden. Ze was gespecialiseerd blonk in de buitenlucht vooral uit op de 100 en de 200 meter en was indoor ook sterk op de 60 meter. In 2018 pakte ze bij de EK atletiek brons op de 200 meter en die kleur won ze drie jaar later ook bij de EK indoor op de 60 meter.

Ze was ook jarenlang een belangrijk onderdeel van de Nederlandse estafetteploeg op de 4x100 meter. In 2016 werd ze samen met Dafne Schippers, Tessa van Schagen en Naomi Sedney zelfs Europees kampioene op dat onderdeel.

De 33-jarige Samuel was in 2012, 2016 en 2021 onderdeel van de Nederlandse ploeg op de Olympische Spelen. Bij haar debuut liep ze enkel de estafette en op dat onderdeel werd Oranje verdienstelijk zesde. Vier jaar later deed ze ook mee aan de 200 meter, maar kwam ze niet door de series. Haar laatste deelname eindigde in een deceptie, want door een blessure liep ze uiteindelijk geen enkele keer. Samuel zette uiteindelijk in 2025 een punt achter haar loopbaan.