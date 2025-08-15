De Nederlandse influencer Rhodé Kok heeft een ex-voetballer achter haar aan gekregen. Volgens YouTube-collega Koen van Heest, lid van het populaire kanaal De Bankzitters, werd ze aangesproken op een bijzondere manier. "Hele rare gozer."

Het blijkt te gaan op voormalig topvoetballer Patrice Evra. De 44-jarige ex-Frans international speelde onder meer voor Monaco, Manchester United en Juventus. Na zijn voetbalcarrière heeft hij het gemikt op een stuk jongere Nederlandse influencer.

Nederlandse influencer

Het opmerkelijke verhaal komt ter sprake in de nieuwste aflevering van Bankzitters achter de schermen. Bankzitter Koen heeft alles zien gebeuren. "Zij loopt naar die bar toe, komt er een gozer naast haar staan", opent hij zijn verhaal. 'Die zegt tegen haar: 'Wauw, je hebt een geweldige energie, ik kan het voelen'. Rhodé zegt van straks straks... En toen zei hij van, wat wil je drinken?"

De 20-jarige influencer met meer dan een miljoen volgers op TikTok wuifde de voetballer af, maar daar wilde de 81-voudig international niets van weten. "Een tequilla voor de dame", riep hij. "Toen ging hij een soort van zelf half inschenken. Rhodé zei toen tegen, 'het is niet voor mij, maar voor een vriend'".

'Hele rare gozer'

Dat vond Evra geen leuke opmerking. "Hij was gewoon echt boos. Hele rare gozer. Wij staan daar even en die gozer wordt er uit gezet. Maar niet uit de hele VIP, maar uit dat kleine blokje. Hij staat dus achter de beveiliger een beetje te kijken met een vissershoedje op. En Rhodé vertelt het verhaal, dus ik vraag wie het dan was." Het verhaal zou zich op Ibiza af hebben gespeeld. Wanneer precies is onduidelijk.

"En ze wijst naar iemand. Ik zeg, die lijkt op Patrice Evra. Ik zoek een foto van hem op en houdt ze naast elkaar. Ik denk, verdraaid. Dus we kijken op en Patrice Evra staat achter de beveiliger gewoon seconden lang zo", zegt hij terwijl hij zijn middelvinger opsteekt.

Relatie

Het is misschien maar goed dat Kok niet op de flirtacties van Evra is ingegaan. De Fransman heeft geen sterk cv als het gaat om relaties. Hij zou tussen 2021 en 2023 zijn inmiddels ex-vrouw en twee kinderen hebben verlaten en verwaarloosd. Evra moest bijna een miljoen euro aan schadevergoeding betalen.

Kort daarna begon hij te daten met de 26-jarige Margaux Alexandra met wie hij vorig jaar een baby kreeg. Het is niet bekend of het liefdeskoppel nog bij elkaar is.