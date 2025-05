Manchester United-icoon kondigt treurig nieuws aan: 'Ze heeft twintig jaar tegen de ziekte gestreden'

Patrice Evra heeft op Instagram aangekondigd niet bij de Europa League-finale tussen Tottenham Hotspur en 'zijn' Manchester United te kunnen zijn. Daar heeft de iconische linksback een heel goede reden voor: zijn zus wordt op die dag begraven.

De finale in Spanje is woensdag om 21.00 uur. Evra heeft in een video op sociale media het slechte nieuws gedeeld: 'Hey allemaal, het was de bedoeling dat ik naar Bilbao zou komen om jullie te supporten en mijn positieve energie te delen. Maar helaas moet ik naar Parijs, voor de begrafenis van mijn zus op dezelfde dag als de finale.'

'Ze is 56 jaar geworden en heeft twintig jaar lang tegen kanker gestreden', zegt een verdrietige Evra. De 44-jarige Fransman had volgens The Sun liefst 23 broers en zussen. Zijn vader is drie keer gescheiden.

Krachtige boodschap

Evra speelde in zijn carrière voor clubs als Manchester United, Juventus, Monaco en Nice. Veruit de meeste wedstrijden speelde hij voor The Mancunians: 379. De voormalig linksachter won de Champions League én de wereldbeker met de Engelse club en werd ook nog eens vijf keer landskampioen. Verder kwam hij tot 81 interlands voor Frankrijk.

Ondanks het verdrietige nieuws had Evra nog wel een krachtige boodschap voor de spelers van Manchester United: "Kracht, vechtlust. Dat is wat ik van jullie wil zien morgen. Vecht, bloed voor dit shirt. Voor de spelers, voor de staf, voor de mensen in Manchester, voor alle fans van over de wereld: er is geen excuus. Dit is jullie taak voor morgen."

Moeilijk seizoen

Evra richt zich ten slotte nog op de competitie, waarin Manchester United zestiende staat en Tottenham Hotspur één plek lager. Beide clubs hopen hun seizoen te redden met de winst van de Europa League.

