Cristiano Ronaldo is niet de enige superster in huis. Zijn partner Georgina Rodríguez is influencer en actrice heeft ruim 67,7 miljoen volgers. Die werden onlangs getrakteerd op gewaagde foto's.

De 31-jarige Argentijnse schone trok de aandacht in een jurk die zo kort was dat ze er een enorm risico mee nam. Rodríguez zag er betoverend uit in de marineblauwe outfit, die ze combineerde met een roze Chanel-handtas en diamanten ringen. De foto's werden genomen in een pittoreske tuin bij een zwembad en op één foto pronkte ze met haar achterwerk.

Volop lof voor Rodríguez

Ze zette er een temperamentvolle bijtekst onder: 'Ik neem niets persoonlijk, want niets van buitenaf heeft macht over mij'. Fans reageerden enthousiast op de reeks foto's van Rodríguez. 'Wat een beauty', schreef iemand. 'De roze Chanel is de perfect touch', complimenteerde een ander. En: 'Ik vind je look geweldig'. De post kreeg in amper een dag tijd al meer dan 2,5 miljoen likes.

Onlangs brachten Rodríguez en haar partner bezoek aan een bekend heiligdom in Portugal. Ook daar koos ze voor een gewaagde outfit, al leverde dat flinke kritiek op:

Liefdesleven met Ronaldo

Cristiano Ronaldo en Georgina Rodríguez leerden elkaar in 2016 kennen in een Gucci-winkel in Madrid, waar zij werkte als verkoopmedewerkster. Hun relatie groeide al snel uit tot iets serieus. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk en vormen ze een zichtbaar hecht gezin. Ze kregen samen twee kinderen: dochter Alana Martina (2017) en een dochter genaamd Bella Esmeralda (2022). Ronaldo heeft ook drie andere kinderen via draagmoederschap.

Georgina speelt een belangrijke rol in het gezinsleven en ondersteunt Ronaldo’s carrière, terwijl ze ook haar eigen modellencarrière en zakelijke projecten uitbouwt. Hun relatie wordt regelmatig in de media belicht, onder meer via Georgina’s realityserie op Netflix - die onlangs is gestopt.