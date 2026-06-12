De Nederlandse influencer Tamara Elbaz is aan het daten met een bekende uit de voetbalwereld. De realityster bevestigde dat ze op het moment samen is met Donny Huijsen, oud Ajax-speler en vader van Dean Huijsen.

Donny Huijsen is een bekende naam in de voetbalwereld, tegenwoordig vooral door zijn zoon. Dean Huijsen is speler van Real Madrid en de nationale ploeg van Spanje. Al werd de verdediger door bondscoach Luis de La Fuente niet opgeroepen voor het WK. Vader Huijsen was zelf ook geen onverdienstelijk voetballer bij clubs als Ajax, AZ en Go Ahead Eagles. Later werd hij vooral bekend door zijn 'foute vrienden' en zijn vermeende link met het Amsterdamse criminele circuit.

Elbaz bevestigt te daten met Huijsen

De familie Huijsen woont al langere tijd in Spanje en daar ontmoette Elbaz de vader van het gezin. De 44-jarige influencer is in Nederland vooral bekend door het Videoland-programma The Real Housewives of Amsterdam. Elbaz werd door onder andere De Telegraaf gevraagd naar de status van de geruchten over haar en Huijsen. "Ik ga er niet over liegen. We hebben het inderdaad heel gezellig met elkaar", liet Elbaz weten.

Volgens Elbaz was het Huijsen die de eerste stap zette. Dat gebeurde in het Spaanse Marbella. "Hij had mij daar gezien en wist mijn nummer te achterhalen", vertelt de influencer. In het begin was Elbaz nog wat timide en hield ze de boot af, maar later besloot ze alnsog in te gaan op de avances van de oud-voetballer. De realityster wil de band tussen haar en Huijsen nog geen relatie noemen, maar ze bevestigt wel dat de twee het 'heel leuk hebben samen'. Toch is de status nog 'heel pril', aldus Elbaz.

Dean Huijsen

Het gezin Huijsen moest dus onlangs een teleurstelling verwerken door het feit dat zoon Dean niet werd opgeroepen door Spanje voor het WK. De 21-jarige verdediger van Real Madrid werd geboren in Amsterdam, maar in maart 2024 maakte hij bekend dat hij zijn interlands voor Spanje zou gaan spelen. Inmiddels staat de teller op zeven interlands voor Huijsen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover