Real Madrid-verdediger Dean Huijsen heeft het bont gemaakt. De in Nederland geboren verdediger is in een rel op sociale media beland nadat hij een controversiële reel op Instagram herplaatste. Inmiddels heeft Huijsen zijn excuses aangeboden.

De 20-jarige verdediger van Real Madrid herplaatste onlangs een zogenaamde slideshow op Instagram waarin onder meer een grove grap over Chinezen werd gemaakt. Dit schoot bij veel mensen volledig in het verkeerde keelgat. Huijsen en zijn club werden overspoeld met woedende reacties.

Excuses

Daarom besloten Huijsen en Real Madrid om zo snel mogelijk excuses aan te bieden. Dat deden ze niet via X of Instagram, maar via een bericht op het Chinese sociale medium Weibo, dat meer dan 582 miljoen actieve gebruikers telt. De twintigjarige verdediger plaatste via het officiële Weibo-account van Real Madrid een verklaring, gericht aan zijn volgers in Oost-Azië.

"Ik bied mijn oprechte excuses aan aan mijn Chinese vrienden. Enige tijd geleden deelde ik, zonder het te beseffen, inhoud die beledigende boodschappen bevatte. Dit was niet mijn bedoeling en ik betreur het leed dat dit heeft veroorzaakt”, zo stond in de verklaring.

Andere racisme-rel

De woede over het Instagram-bericht kwam niet alleen door de tamelijk racistische inhoud ervan. Er speelde nog iets mee: Real Madrid was op dat moment zelf verwikkeld in een andere racisme-rel.

Vorige week werd Vinícius Jr., de Braziliaanse aanvaller van de Madrilenen, tijdens een Champions League-duel racistisch bejegend door Benfica-speler Gianluca Prestianni. Real Madrid schaarde zich toen nadrukkelijk achter Vinícius in de strijd tegen racisme en inmiddels heeft de UEFA Prestianni geschorst. Juist daarom schoot het bij veel mensen in het verkeerde keelgat dat een speler van Real Madrid zelf een racistische grap op Instagram herplaatste.

In Nederland geboren

Huijsen is geboren in Amsterdam en heeft Nederlandse ouders, maar zijn familie verhuisde naar Spanje toen hij vijf jaar oud was. De verdediger heeft dan ook een Spaans paspoort en speelt voor het Spaanse nationale team. Afgelopen zomer vertrok verkaste hij van Bournemouth naar Real Madrid voor een slordige 58 miljoen euro.