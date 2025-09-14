Dean Huijsen maakte afgelopen zomer de overstap naar Real Madrid, en na zijn eerste negen wedstrijden voor de Madrilenen wordt hij al vergeleken met clublegende Sergio Ramos. Al is de reden waarom niet geheel positief...

Huijsen kreeg op zaterdagavond een rode kaart tijdens de wedstrijd tegen Real Sociedad. Hierdoor heeft hij in zijn eerste negen wedstrijden al twee rode prenten ontvangen. De Spaanse media geven hem daarom de bijnaam 'de volgende Ramos'.

Dit omdat de iconische verdediger regelmatig het veld uit werd gestuurd. Maar liefst dertig maal gedurende zijn carrière. Dit maakt hem een van de spelers met de meeste rode kaarten in de voetbalgeschiedenis.

Omstreden beslissing

De rode prent die Huijsen op zaterdagavond kreeg, heeft veel stof doen opwaaien. Zo is Real Madrid woedend op de beslissing van de arbitrage.

Huijsen moest in de 32e minuut van het veld na een noodgreep op Mikel Oyarzabal. Scheidsrechter Jesús Gil Manzano trok direct rood, tot grote verbazing van trainer Xabi Alonso.

"Voor mij was dit een gele kaart", zei hij na afloop. "Éder Militão stond nog in de buurt en de bal was niet onder controle. Ook na het zien van de herhaling blijf ik erbij dat dit geen rood was", bleef de Spanjaard bij zijn punt.

Terwijl Alonso nog probeerde de rust te bewaren, koos Real Madrid TV voor de aanval. ‘Dit is een schande voor de competitie,’ klonk het fel.

Dossier

Binnen een uur na het laatste fluitsignaal liet de club weten een volledig dossier samen te stellen met vermeende arbitrale missers van dit én vorig seizoen. Dat dossier wordt rechtstreeks naar de FIFA gestuurd.

In het statement van de club werd geen blad voor de mond genomen. "Scheidsrechters zijn tegen ons". Real Madrid stelt dat FC Barcelona geregeld profiteert van gunstige beslissingen, terwijl zijzelf telkens het onderspit delven.

Niet de eerste keer

Real Madrid haalt wel vaker uit naar de Spaanse arbitrage. Eerder publiceerde de club al video’s met omstreden beslissingen, vaak met een duidelijke sneer richting Barcelona. Met het nieuwe dossier voor de FIFA laait die strijd opnieuw op.

