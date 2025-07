Elis Ligtlee zorgde eerder deze maand voor een grote schok in de sportwereld door bekend te maken dat ze lijdt aan een agressieve vorm van kanker. De voormalig baanrenster, die in 2016 olympisch kampioene werd, onderging dinsdag haar eerste chemokuur en dat zorgde voor veel emoties.

"Vanochtend werd ik wakker met een klein kriebeltje in m’n buik", schrijft Ligtlee in een bericht op haar Instagram. "De spanning. Het besef: vandaag gaat het echt beginnen. Gisteren nog de laatste uitleg gehad en even een kijkje genomen op de afdeling. Een fijne ruimte, dat stelde al een beetje gerust."

Ze deelde vorige week het nieuws dat ze lijdt aan een agressieve vorm van borstkanker. Volgens de voormalige baanrenster waren er toen ook uitzaaiingen gevonden in vijf lymfeklieren in haar linkeroksel. De eerste behandelingen maakten dan ook het nodige los bij Ligtlee.

Emotioneel moment voor Ligtlee

"Vandaag stond er een lange kuur op de planning, dus ook een lange zit. En toen ik eenmaal in die stoel ging zitten, toen kwam het even binnen. Emotioneel. Omdat je ergens naartoe leeft met spanning, onzekerheid, gesprekken, voorbereiding en dan ineens bén je daar. Niet meer in de aanloop, maar middenin. Geen theorie meer, maar praktijk. Iets waar je niet op zit te wachten, maar waar je wel doorheen moet", schrijft ze in haar bericht.

Ligtlee blijft ondanks alle ellende echter strijdvaardig en bedankt de mensen die haar hebben geholpen. "Wat ben ik goed opgevangen. Lieve verpleegkundigen, rust om me heen. Ik heb een serie gekeken, een paar bladzijdes gelezen… en vooral geprobeerd om het maar gewoon te laten zijn. De eerste zit erop. Eén stap gezet. Op naar de volgende."

Gezin en carrière

In 2022 trouwde Ligtlee met haar man Emmo Elshof. Samen kregen ze drie kinderen, waarvan een tweeling. Ligtlee is één van de beste Nederlandse baanwielrensters ooit. Ze zorgde in Rio de Janeiro in 2016 voor een enorme sensatie door olympisch kampioene op de keirin te worden.

Ligtlee pakte in haar carrière ook nog eens drie WK-medailles. In 2015 won ze zilver op de keirin en in 2016 én 2018 hield ze brons over aan de tijdrit. De renster werd ook nog eens drie keer Europees kampioene: tweemaal op de keirin en één keer op de sprint. In 2018 zette Ligtlee op 24-jarige leeftijd een punt achter haar loopbaan vanwege een gebrek aan motivatie.