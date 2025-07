Michael van Gerwen gaat door een zware periode. De topdarter ligt niet alleen in scheiding met zijn ex-vrouw Daphne, hij onthulde op de World Matchplay ook nog eens dat zijn vader weer met kanker te maken heeft gekregen en recent een zware operatie moest ondergaan. Goede vriend Vincent van der Voort vertelt er meer over.

Van Gerwen (36) gaat privé door een moeilijke tijd, maar probeert zich daar in Blackpool voor af te sluiten. Knap, zeker gezien de timing. Afgelopen donderdag, een paar dagen voor de start van de World Matchplay, werd zijn vader geopereerd. "Die heeft vorig jaar ook al kanker gehad. Toen hebben ze flinke operaties gedaan en daar was-ie helemaal van hersteld", vertelt Van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Operatie van zeven uur

"Nu is er toch weer wat gevonden, in z'n lymfen. Hij heeft donderdag een operatie gehad van zeven uur. Daarom zei hij (Michael van Gerwen, red.) ook dat hij het liefst op maandag wilde spelen, zodat hij zo lang mogelijk bij z'n vader kon blijven om te kijken hoe het allemaal gaat." Die voorkeur werd ingewilligd door de PDC, die Van Gerwen tegen Raymond van Barneveld inplande op maandagavond.

'Hij heeft momenteel genoeg op z'n bordje'

Inmiddels mag Van Gerwen zich alweer melden in de tweede ronde van het grote rankingtoernooi. Josh Rock is daarin zijn tegenstander. "Dit zijn allemaal dingen die niet meewerken in je voorbereiding. Hij heeft momenteel genoeg op z'n bordje", weet Van der Voort. "Maar hij is ook wel weer gewoon zo realistisch dat hij weet dat er gewerkt moet worden. Hij moet het nu even parkeren tegen Rock. Maar het is niet zo dat het nu allemaal vanzelf gaat bij hem."

Turbulente periode

Eind mei maakte Van Gerwen bekend te scheiden van zijn ex-vrouw Daphne. Vervolgens nam hij een maand pauze om alles thuis te regelen, ook omtrent hun twee kinderen Zoë en Mike. Hun dochter is met de Nederlandse topdarter mee naar Blackpool. Sinds zijn terugkeer aan de oche speelde Van Gerwen pas vier duels op het hoogste niveau, voordat hij aan de World Matchplay begon. In gesprek met deze site vertelde hij dat hij in september pas écht weer meters aan het bord wil maken.

World Matchplay Draait Door

Sportnieuws.nl is er tijdens (een groot deel van) de World Matchplay in Blackpool live bij. Ex-profdarter Vincent van der Voort en verslaggever Damian Vlottes, bekend van de podcast Darts Draait Door, maken interviews met zoveel mogelijk darters en verzorgen iedere dag een nieuwe aflevering van de podcast. Beluister de podcast via bijvoorbeeld YouTube, Spotify of Apple Podcasts.