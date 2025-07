Opmerkelijk nieuws uit de voetbalwereld. Een Nederlandse oud-profvoetballer is enkele maanden geleden aangehouden op verdenking van het seksueel benaderen van een minderjarig meisje.

De man werd volgens Omroep Brabant op 14 april aangehouden en dinsdag was de eerste zitting van de zaak. Hij wordt ervan verdacht dat hij heeft geprobeerd een 16-jarig meisje te verleiden tot seksuele handelingen. De oud-profvoetballer kende haar via de voetbalschool die hij heeft en stuurde meerdere seksueel getinte berichten via WhatsApp aan het meisje.

Zo vroeg hij haar of ze wilde zoenen bij een busje. Nadat ze aangaf dat niet te willen, ging hij nog een stapje verder. Hij stelde voor om te videobellen terwijl hij aan het masturberen was en ook opperde hij om seksuele handelingen bij elkaar uit te voeren. De man, die niet aanwezig was bij de zitting, heeft volgens de officier van justitie bekend dat hij het meisje heeft benaderd.

Oud-profvoetballer

De 40-jarige voormalig profvoetballer speelde in zijn carrière voor onde meer Heracles Almelo, Helmond Sport, Willem II en Roda JC. Hij werd na zijn loopbaan coach en belandde in 2020 in de jeugdopleiding van FC Den Bosch. Daar was hij ook enkele jaren assistent bij het eerste elftal. Sinds 2024 is hij actief als jeugdtrainer bij Vitesse.

De club uit de Keuken Kampioen Divisie was zelf tot de zitting nog helemaal niet op de hogte van de situatie en reageert tegenover Omroep Gelderlander verrast op het nieuws: "Wij zijn ook overvallen en reageren nog niet inhoudelijk", zegt een woordvoerder van de club. Het is dus ook niet duidelijk of de oud-profvoetballer op non-actief zal worden gezet.

Het zal nog een tijd gaan duren voordat duidelijk is of er een straf gaat volgen en wat die dan precies zou zijn. De volgende zitting staat namelijk pas gepland voor in oktober.