Real Madrid-talent (22) hangt jarenlange celstraf boven het hoofd

De jonge Real Madrid-verdediger Raul Asencio (22) maakt grote stappen in zijn voetbalcarrière, maar kampt nog steeds met problemen in de privé-sfeer. Asencio verspreidde een seksueel getint filmpje waarin een minderjarig meisje te zien was. Haar advocaten eisen nu een jarenlange gevangenisstraf.

De aanklacht betreft de verspreiding van een video van seksuele aard met een minderjarige, waaraan Asencio twee jaar geleden zou hebben deelgenomen. De verdediging van het slachtoffer eist niet alleen een celstraf voor de beschuldigde, maar ook een boete van 10 euro per dag gedurende 20 maanden, evenals een schadevergoeding van 58.000 euro.

Verguisde Real Madrid-speler diep in de problemen: rechtbank velt keihard oordeel na bizar seksschandaal De Spaanse rechtbank heeft het onderzoek naar Real Madrid-verdediger Raúl Asencio (22) afgerond. De Spaanse verdediger kan strafrechtelijk worden vervolgd wegens het verspreiden van een seksueel getinte video waarin een minderjarig meisje voorkomt. Dat geldt ook voor drie andere voormalige (jeugd)spelers van de Madrileense topclub.

Die is opgesplitst in drie delen: 27.000 euro voor tijdelijke schade, 21.000 euro voor de gevolgen en posttraumatische stress en 10.000 euro voor morele schade.

Zaak nog in behandeling

De zaak bevindt zich momenteel in de onderzoeksfase en de rechter moet nog beslissen of er een rechtszaak komt. Asencio zelf was niet betrokken bij het maken van de opname. De aanklacht betreft zijn voornemen om de video aan een derde partij te laten zien, ondanks het verbod van de gefilmde minderjarige.

De verdediger ontkent ook alle beschuldigingen. "Ik heb geen enkel gedrag vertoond dat de seksuele vrijheid van welke vrouw dan ook bedreigt, laat staan van minderjarigen. Dit wordt bevestigd door de uitspraak van de rechtbank," schreef hij enkele weken geleden op sociale media. Door het incident werd Asencio bij iedere uitwedstrijd dit seizoen uitgefloten.

Opkomend talent

Asencio, die geboren werd op Gran Canaria, beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak bij Real Madrid. Mede door blessures bij anderen kwam hij 42 keer in actie voor De Koninklijke. Zijn prestaties bij de topclub van Spanje leverde hem een plekje op in de nationale selectie, maar tot een debuut kwam het niet. In maart zat Asencio 120 minuten op de bank in de Nations League-kwartfinale met Nederland, die na strafschoppen werd gewonnen.

