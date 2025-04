Nederlandse schaatsster maakt collega jaloers aan andere kant van de wereld

Sommige schaatsers zijn alweer volle bak bezig met de voorbereidingen op het aankomende schaatsseizoen, maar er zijn er ook die genieten van een welverdiende vakantie. Een van hen is de talentvolle Sterre van Schaik, die een periode vertoeft in een zonovergoten oord.

Ze heeft haar schaatsen namelijk ingeruild voor haar bikini, slippers en sportieve schoenen. Van Schaik zit namelijk in het Zuid-Amerikaanse Colombia. Enthousiast deelde ze al meermaals beelden van haar uitstapje naar de andere kant van de wereld.

Enthousiaste Pien Hersman

Daar zullen een hoop mensen van dromen. Een hoop volgers reageren enthousiast. Pien Hersman is een van hen. De generatiegenote van Van Schaik reageert met de nodige hartjes op de fotoreeks van Van Schaik.

Twee persoonlijke records

Van Schaik kan terugkijken op een puik seizoen. Ze is een begin twintiger en scherpte het afgelopen seizoen twee persoonlijke toptijden aan in schaatstempel Thialf. Op de 500 meter reed ze 39,78, op de 1000 meter verbeterde ze haar tijd naar 1.21,43. Haar beste tijden op de langere afstanden reed ze als tiener.

Haar laatste wedstrijd vond ongeveer een maand geleden plaats. Ze was een van de deelnemers aan De Zilveren Bal, een vaste en populaire afslutier van het schaatsseizoen. Veel andere toppers waren ook aanwezig bij de race over 100 meter.

Andere schaatsers al hard aan het werk

Van Schaik geniet dus van een vakantie, maar dat kan niet iedere schaatsster zeggen. Bij bijvoorbeeld Team Essent zijn de schaatsters alweer volle bak aan het trainen. Daar zitten uiteraard ook veel mannen en vrouwen bij die kansrijk zijn voor de Olympische Spelen. Van Schaik moet nog een hoop collega's voor haar dulden.

