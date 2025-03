Nederlandse schaatsster met enorm veel hechtingen in haar gezicht: 'Ik ben flauwgevallen'

Robin Groot heeft een flinke klapper gemaakt op haar vakantie. De Nederlandse schaatsster is met haar vriend in Marokko, waar ze een voedselvergiftiging opliep en daardoor flauwviel. Haar kin moest gehecht worden, deelt ze op Instagram.

Groot neemt haar volgers mee op haar avontuur door de woestijn van Marokko. In haar stories zijn foto's te zien hoe zij en haar vriend op een kameel van plek A naar plek B reizen. Tot de 24-jarige schaatsster van Team IKO-X2O opeens een selfie deelt, waarop een flinke pleister op haar kin te zien is.

'Mooie hechtingen', schrijft Groot bij een selfie waarop ze een duckface doet. 'Gisteren kreeg ik een voedselvergiftiging en ben ik flauwgevallen, waardoor ik met mijn hoofd op de grond ben gevallen. Gelukkig is alles goed afgelopen en kan ik nu nog volop genieten van dit prachtige hotel en de mooie omgeving!'

Genieten in Marokko

Later is te zien dat Groot - die afgelopen editie vijfde werd op het NK allround - inderdaad weer geniet van de activiteiten in de woestijn bij Agafay. Zo deelt ze beelden van een lokaal persoon die in de weer is met vuurwerk en vervolgens ook een video vanuit haar mooie onderkomen, waarbij ze uitzicht heeft op de enorme zandvlakte.

Teamgenoten nog volop in actie

Waar voor Groot het seizoen er al op zit - na een enigszins teleurstellende dertiende plek op de 3000 meter bij de NK afstanden - moeten een paar van haar teamgenoten nog aan de bak. Goede vriendin Joy Beune maakt zich op voor de WK afstanden, waar zij meedoet aan de 1500 meter, 3000 meter en ploegenachtervolging. Ook Bart Swings (België) is afgereisd naar het Noorse Hamar.

Voor Stijn van de Bunt en Jesse Speijers zat het seizoen er eigenlijk ook al op, maar zij plakten nog een paar weken aan hun seizoen vast om Beune zo goed mogelijk voor te bereiden op de WK. De stayer kon op een hoger niveau trainen door met haar mannelijke teamgenoten in een treintje te rijden.