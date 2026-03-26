De voetbalwereld lachte Valentino Vermeulen nog geen vijf jaar geleden toe. De Eindhovenaar tekende een contract bij het grote Borussia Dortmund en hoopte daar door te breken. Tot de vleugelverdediger dakloos raakte, met zijn zoontje van nog geen één jaar oud en zijn hoogzwangere Braziliaanse geliefde. Hij vertelt over hoe het leven drastisch veranderde.

Een driejarig contract bij de Duitse grootmacht Borussia Dortmund, daar sprak veel vertrouwen in de toekomst uit. Maar hij aardde maar niet bij BVB en vertrok al na een half jaar naar Willem II. Maar ook in Tilburg liep het niet voor de Brabander en zat hij eind 2024 ineens zonder club. Door privéomstandigheden raakte hij zijn appartement kwijt en zwierf hij door geboortestad Eindhoven en omstreken, zonder vast dak boven zijn hoofd en dat van zijn gezin.

'Na een paar maanden was het geld op'

Zoontje Francisco was toentertijd nog geen één jaar oud en zijn Braziliaanse vrouw was zwanger van Samuel. "Ik zie het zelf zo dat ik een tijdje dakloos ben geweest. We hebben altijd wel ergens kunnen slapen, in een camping of in een AirBnB, maar dat is behoorlijk duur. En na een paar maanden was het geld ook wel op: ik heb tig gemeentes en alle instanties gebeld, maar het valt niet mee om in Nederland iets te huren. Niemand kon me op dat moment helpen. Wat moet je dan?”, vertelt Vermeulen in gesprek met het Brabants Dagblad.

'Het was écht overleven'

Hij greep een parttime-baan als beveiliger met beide handen aan om in ieder geval voor zijn gezin te kunnen zorgen. "Ik had ook geen auto. Dus met een paar koffers, tassen en een fiets sjouwden we maar wat rond in de buurt van Eindhoven en Helmond. Het was écht overleven. Ik heb daar toen veel moeite mee gehad en lang gedacht: is dit nou het leven? Toch heb ik altijd in mijn achterhoofd gehad dat áls er een kans zou komen, dat ik die dan zou pakken."

'Ik hoefde het contract niet eens te zien'

En die kans kwam wonder boven wonder uit Litouwen. Daar had FC Džiugas interesse en zich gemeld bij zaakwaarnemer Bilal Achenteh, die Vermeulen al jaren begeleidde. "Ik hoefde het contract niet eens te zien, zó graag wilde ik weer voetballen", weet Vermeulen nog. En nu is hij negen maanden verder en voelt hij zich als een vis in het water in Litouwen en wordt hij gezien als een van de beste verdedigers van de competitie. Maar makkelijk ging het ook in de Baltische staat niet.

Braziliaanse vrouw niet blij

"Poeh... In Brazilië is het bijna nooit onder de 25 graden, hier was het op een gegeven moment -25. Dat nam ze (zijn Braziliaanse partner, red.) me niet altijd in dank af, de verwarming stond aardig hoog. Ik ben blij dat het nu weer lente wordt. Ook voor de kindjes, dan kunnen we weer lekker naar buiten. Al is hier niet zo gek veel te beleven, een bezoekje aan de supermarkt is ons dagelijkse uitje."