Travis Kelce gaat aan zijn 13e NFL-seizoen beginnen met een compleet nieuwe look én topvorm. De 35-jarige speler van de Kansas City Chiefs, bekend om zijn relatie met superster Taylor Swift, heeft deze zomer rigoureus het roer omgegooid met zichtbaar resultaat.

Vorig seizoen kreeg Kelce meer aandacht voor zijn relatie en tripjes met Swift dan voor zijn prestaties op het veld. Hij leverde met 97 catches, 823 yards en slechts drie touchdowns zijn minste cijfers in jaren. Terwijl teamgenoten in de voorbereiding zwoegden, reisde hij door Europa en vergezelde hij Swift tijdens haar 'Eras Tour'. Het leverde hem het imago op van een speler die zijn focus kwijt was.

Travis Kelce maakt indruk

Dit jaar is het verhaal anders. Volgens het Duitse Bild verloor Kelce deze zomer zo’n 15 kilo. Exacte cijfers houdt hij voor zich, maar zijn coach Andy Reid is onder de indruk. "Hij is nu erg mager, hij lijkt wel 20", grapt Reid. "Hij is in topvorm. Je ziet dat hij hard heeft gewerkt." Kelce zelf bevestigt zijn goede shape: "Ik heb me kunnen focussen op hardlopen. Ik voel me absoluut goed en dat gaat zijn vruchten afwerpen."

Niet alleen fysiek, ook qua uitstraling maakte Kelce indruk. Voor het eerste oefenduel tegen de Arizona Cardinals verscheen hij in een volledig zwarte outfit, strak kapsel en verzorgde baard. Online stroomden de complimenten binnen. "Hij lijkt op de Travis die we kennen en waar we mee rocken!", schreef een enthousiaste fan.

Nog één keer vol gas

Kelce zijn contract bij de Chiefs loopt na dit seizoen af, wat betekent dat dit zijn laatste jaar in de NFL kan zijn. De drievoudig Super Bowl-winnaar wil nog één keer vol gas geven, zonder dat zijn privéleven de sportpagina’s overheerst. Dit seizoen moeten de headlines weer over zijn spel gaan, waarmee hij een nieuw contract kan afdwingen.

Familiegeluk voor Kelce

Buiten het veld is er ook reden tot feest. Kelce werd onlangs opnieuw oom, nadat zijn broer Jason en diens vrouw Kylie hun vierde dochter, Finnley Anne, verwelkomden. Het is de vierde keer dat de NFL-ster die rol mag vervullen, en volgens Amerikaanse media genoot hij zichtbaar van het familiegeloop rondom de geboorte.

Ook tussen Kelce en Swift lijkt de band hechter dan ooit. Zelf zijn ze nog niet aan kinderen toe, maar het koppel bereidt zich wel voor op gezinsuitbreiding in de vorm van een puppy. Met Swift’s Eras Tour achter de rug en Kelce’s focus volledig op het nieuwe seizoen, lijkt de timing perfect voor deze nieuwe stap.