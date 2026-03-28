Noorwegen kwam naar de Johan Cruijff ArenA met een prima recente track record: het land had 530 dagen niet meer verloren. Die teller staat nu weer op nul, want Oranje stuurde de Noren naar huis met een 2-1-nederlaag. Oranje-bondscoach Ronald Koeman was content.

Na afloop zei Koeman tevreden te zijn over het niveau van de oefenwedstrijd tussen het Nederlands elftal en Noorwegen (2-1). "Het was gewoon een goede wedstrijd tegen een sterk Noorwegen", zei hij in de perskamer van de Johan Cruijff ArenA.

"Dat moeten we ook niet vergeten. Het is een beetje Nederlands om altijd te denken dat je hier makkelijk van moet winnen. De Noren hebben gewoon een heel sterk nationaal team en daar spelen wij een hele goede wedstrijd tegen."

Verdiend gewonnen

"Soms hadden wij de overhand en soms waren zij even beter", zei Koeman. "Maar ik vind dat we wel verdiend hebben gewonnen. Dit is een wedstrijd waar we beter van worden. Hier kunnen we van leren. En dat moet ook want niet alles ging goed. We geven die tegentreffer te makkelijk weg", doelde hij op de 0-1 van Andreas Schjelderup die te veel ruimte kreeg van Denzel Dumfries.

Koeman verweet Ryan Gravenberch dat hij Dumfries onvoldoende hielp. "Hij deed niets."

Rechtsbuiten

Koeman gaf Teun Koopmeiners een vrije rol op de rechterflank. De speler van Juventus trok vaak richting de as van het speelveld en maakte zo ruimte voor rechtsback Denzel Dumfries.

"Ik ben tevreden over de manier hoe zij samenspeelden", zei de bondscoach. "We hebben de laatste interlands vaker zonder echte rechtsbuiten gespeeld. In deze selectie is Jeremie Frimpong de enige rechtsbuiten die vaak buitenom passeert. Donyell Malen trekt ook veel naar binnen. Dan zie je vaak de aanvallende kwaliteiten van Dumfries", zei hij over de rechtsback die tegen Noorwegen de 2-1 van Tijjani Reijnders voorbereidde.

Ecuador

Nederland oefent komende dinsdag tegen Ecuador in Eindhoven en ontvangt Algerije op 3 juni in De Kuip. Vlak voor het WK speelt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman nog in de Verenigde Staten tegen een nog te bepalen tegenstander. Noorwegen keert komende zomer na 28 jaar terug op een WK.