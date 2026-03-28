Het lijkt de goede kant op te gaan met de vervelende duimblessure van de Nederlandse aanvaller Noa Lang. Zaterdag stond hij op het veld bij de training van Nederland voor de oefenpartij tegen Ecuador op dinsdag.

De 26-jarige Lang maakte vrijdagavond geen deel uit van de selectie van Oranje voor het duel met de Noren. Hij had nog te veel last van een duimblessure die hij opliep tijdens een uitwedstrijd van Galatasaray tegen Liverpool in de Champions League.

Bondscoach Ronald Koeman hoopt Lang tegen Ecuador speeltijd te kunnen geven. Lang liet het afsluitende partijspel van de training aan zich voorbijgaan. Hij werkte toen met een fysiotherapeut aan zijn conditie.

Basisspelers

De basisspelers van het duel met de Noren verschenen maar kort op het trainingsveld in Zeist. Koeman sprak nog even met Virgil van Dijk en Denzel Dumfries voordat hij het partijspel van zijn overige internationals bekeek. De bondscoach is van plan met andere spelers aan het duel met Ecuador te beginnen. Hij wil enkele internationals rust gunnen in de aanloop naar de beslissende fase van het seizoen met hun club.

Ecuador

Ecuador eindigde als tweede in het Zuid-Amerikaanse kwalificatietoernooi voor het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Alleen wereldkampioen Argentinië haalde meer punten. Ecuador speelde vrijdagavond gelijk tegen Marokko in een oefenwedstrijd (1-1).

Reserves

Het Nederlands elftal trainde zaterdag met de reserves van de gewonnen oefeninterland tegen Noorwegen (2-1) voor de volgende test richting het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Zij maken dinsdag tegen Ecuador kans op een basisplaats omdat bondscoach Ronald Koeman een aantal internationals rust wil gunnen in aanloop naar de beslissende fase van het seizoen met hun club.

Blessure

Lang liep vorige week een diepe snijwond aan een vinger op tijdens het uitduel van Galatasaray met Liverpool in de Champions League. Hij raakte gewond toen hij met zijn hand beklemd raakte tussen twee reclameborden en onderging snel een operatie. Zijn club Galatasaray eist van de UEFA een schadevergoeding voor de blessure.

"We overleggen met onze advocaten", zegt secretaris-generaal Eray Yazgan van de Turkse topclub bij de Turkse sportzender HT Spor. "Als aan onze eis niet wordt voldaan, kunnen we een rechtszaak aanspannen."