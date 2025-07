Presenteren kan soms een lastig vak zijn. Zo ook voor de doorgewinterde Dione de Graaff, die al jarenlang presentatrice is voor NOS Sport. In een bijzondere video vertelt ze over haar angsten.

Op Instagram delen onze collega's van NOS Sport een uniek kijkje achter de schermen bij de opnames van De Avondetappe, een praat- en analyseprogramma rondom de Tour de France.

De Graaff presenteert het programma al sinds 2016, maar ondanks dat ze al bijna tien jaar de presentatie verzorgt, heeft ze het er nog steeds moeite mee. De presentatrice is eigenlijk nooit op haar gemak bij het begin van de uitzending.

Nerveus

"Ik ben altijd nerveus", zo vertelt ze. "Altijd. Als ik denk: 'oh nou dat komt wel goed', dan komt het niet goed". Daarom doet de presentatrice ontzettend haar best om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt. Al is ze er nooit helemaal zeker van. "Dus ik focus mij echt heel erg. Als de leader loopt voel ik 'ik heb er zin in'. En ik hoop dan dat het goed gaat."

Ondanks dat de presentatrice het nog steeds ontzettend spannend vindt om een aflevering te verzorgen, heeft ze het ontzettend naar haar zin. "Het is zo leuk. Dit is echt het leukste wat er is", vertelt ze met een grote glimlach.

Geen wijntje

Als de uitzending er eenmaal op zit, drink De Graaff na afloop geen wijntje. "Eigenlijk heel slecht voor een presentatrice van De Avondetappe. Maar ik neem wel een biertje!" (Zie laatste slide voor de desbetreffende video)

Dione de Graaff

De Graaff is een Nederlandse sportjournalist en televisiepresentatrice die in 1969 werd geboren te Bussum. Ze doorliep de Academie voor Journalistiek en voorlichting in Tilburg. Van 1993 tot 1995 was De Graaff actief bij Omroep Amersfoort. Vervolgens liep ze stage bij NOS Studio Sport, waar ze later doorgroeide tot een van de vaste presentatoren.

Sindsdien is ze uitgegroeid tot een vast gezicht bij de sportafdeling van de NOS. Ze verzorgt sinds 1995 de presentatie voor programma's als NOS Studio Sport en De Avondetappe.