Hij was tientallen jaren hét gezicht van NOS Sport: Mart Smeets. De inmidels 78-jarige journalist is onlosmakelijk verbonden met de zender, onder meer door zijn vele jaren in de Tour de France. Hij was ook de eerste presentator van het inmiddels bekende programma 'De Avondetappe'. Aan dat programma hield Smeets wel een zure nasmaak over, door een incident waar hij jaren later over uit de school klapte.