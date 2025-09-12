Georgiy Sudakov voetbalt bij Benfica, terwijl zijn zwangere vrouw, kind en overige familieleden in Oekraïne zijn. Daar werden zij getroffen door een droneaanval vanuit Rusland. De Oekraïense voetballer toonde op Instagram de schade.

Rusland viel Oekraïne in 2022 binnen en nog altijd is het onrustig. Afgelopen weekend werd het land getroffen door luchtaanvallen, gelanceerd richting meerdere steden. Ook hoofdstad Kiev werd gebombardeerd. oewel het Oekraïense luchtafweersysteem een groot deel wist te onderscheppen, was de impact op de getroffen gebieden aanzienlijk. Er vielen ook enkele burgerslachtoffers, waaronder een kind.

Sudakov toont ravage

Ook het onderkomen van Sudakov werd getroffen door een droneaanval uit Rusland. "Hoe mijn huis eruit ziet na vanavond", schreef de Oekraïner bij een reeks beelden van de ravage op Instagram. "Aankomst van Shaheed (drones, red.). De vrouw met het kind en de moeder waren op dit moment thuis."

Sudakovs vrouw was zwanger toen de Russisch-Oekraïense oorlog begon. "Wanneer er luchtaanvallen waren, gingen we naar de schuilkelder", zei hij er ooit over. Hij heeft oud-teamgenoten die hun carrière hebben opgezegd om in het leger te dienen.

Verhuurperiode aan Benfica

Op dit moment is de partner van de Oekraïense voetballer opnieuw zwanger. Dat terwijl haar man ver weg zit in Portugal. De 23-jarige aanvallende middenvelder wordt dit seizoen door Benfica gehuurd van Shakhtar Donetsk. Op 1 juli 2026 maakt Sudakov voor zo'n 20 miljoen euro de definitieve overstap.

Sudakov kwam 31 keer uit voor het Oekraïense nationale elftal, waarin hij vier keer scoorde. Vorig jaar speelde hij drie groepsduels op het EK in Duitsland, telkens als basisspeler. Voorafgaand aan het eindtoernooi zei hij dat overwinningen met Oekraïne als een bron voor hoop werkten voor het volk. De middenvelder gebruikt zijn sociale kanalen regelmatig om aandacht te vragen voor de situatie in zijn thuisland.