Ex-baanwielrenster Elis Ligtlee geniet na een pittige periode van een vakantie met haar gezin. De 31-jarige zit nog middenin een traject om haar borstkanker te behandelen en voelt zich trots nu ze in bikini op het strand staat.

Ligtlee kreeg vorig jaar de diagnose borstkanker. Ze heeft al chemotherapie en een operatie achter de rug en binnenkort gaan de bestralingen beginnen. Ze voelt zich goed en daarom trok ze er met haar gezin op uit naar het Spaanse eiland Mallorca.

Trots

De voormalig olympisch kampioene op de keirin deelt via Instagram een reeks foto's van de vakantie. Ze poseert in bikini en dat heeft een bijzondere betekenis voor haar. "Een heerlijke ochtend op het strand. Wat is het hier toch prachtig. Maar als ik naar deze foto’s kijk, voel ik vooral trots."

Ze is blij dat ze deze momenten kan delen met haar gezin. "Kijk ons nou even. Het maakt me eigenlijk niet uit waar we zijn, als we maar samen zijn. Dat is alles." Ligtlee is al acht jaar samen met haar man Emmo Elshof. Ze trouwden in september 2022. Samen hebben ze drie kinderen: Lio, Loek en Lola-Lou.

'Daar sta ik dan, in bikini'

"En eerlijk, dit vind ik een beetje ongemakkelijk om te zeggen, maar ik ben ook trots op mezelf. Daar sta ik dan. In bikini. Een lichaam dat van alles heeft doorgemaakt. Niet perfect, verre van zelfs. maar wel van mij." Na de chemotherapie kreeg Ligtlee een positieve uitslag. Er werden geen kankercellen meer gevonden. Daarna werden haar borsten bij een operatie helemaal geleegd.

"Ik ben er nog niet, maar we zijn op de goede weg", zegt ze over haar traject. "En het is echt lang geleden dat ik zo op een foto stond." Het haar en de wenkbrauwen van Ligtlee zijn alweer wat teruggegroeid. "Wat een heerlijke vakantie", besluit ze. "Nog even samen genieten van de laatste dagen."