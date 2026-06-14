Bartina Koeman gaat door een bijzonder moeilijke tijd door haar ziekte. Daarnaast moet ze haar man Ronald Koeman voorlopig ook nog missen vanwege zijn verplichtingen als bondscoach op het WK voetbal. Kort voor de wedstrijd van Oranje tegen Japan zocht Bartina afleiding met een uitje in Barcelona.

Door haar behandelingen tegen kanker kan Bartina Koeman niet meereizen naar het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De 65-jarige Bartina lijdt aan uitgezaaide borstkanker en ondergaat wekelijks behandelingen. "Het is wel lastig. Het voetbal is daarbij soms een uitlaatklep voor me", zei Koeman een tijdje terug daarover.

Afleiding in Barcelona

De vrouw van de bondscoach weet als geen ander hoe ze met zware tegenslagen moet omgaan. In 2010 werd de ziekte voor het eerst vastgesteld. Na een intensief behandeltraject leek alles onder controle, maar in 2018 keerde de kanker terug. Sindsdien ondergaat Bartina behandelingen en noemt ze haar situatie stabiel.

Ze kan daarbij rekenen op veel steun van haar drie kinderen: Tim, Ronald Jr. en Debbie. Met de laatstgenoemde vermaakte ze zich goed in Sitges, de kustplaats bij Barcelona waar de familie een huis in de buurt heeft. Van daaruit deelde ze zondag via sociale media enkele persoonlijke momenten. Zo plaatste ze een foto van haar kleinkinderen met daarbij de tekst 'mijn' en drie hartjes. Ook verscheen er een beeld van een diner met haar dochter Debbie en schoonzoon Jesse Tunderman.

Heftig verhaal over EK

In een uitgebreid interview met De Telegraaf vertelde ze onlangs openhartig over de chronische borstkanker waar ze dus al jaren mee leeft. "Tijdens het EK kreeg ik een sepsis, een bloedvergiftiging door pneumokokken. Dat ging razendsnel. Met spoed naar de intensive care, antibiotica, alle toeters en bellen. Als ik op dat moment niet in Nederland zat, was ik er waarschijnlijk niet meer geweest."

Bondscoach Koeman heeft nog wel een klein beetje hoop dat zijn vrouw alsnog naar het WK kan afreizen. "Als we de finale halen, mag ze misschien een behandeling overslaan. Dat zou wel het ultieme zijn", zei de coach in aanloop naar het WK. Voor het Nederlands elftal begint het toernooi zondag officieel met een duel tegen Japan.

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