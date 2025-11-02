De NK afstanden waren dit weekend niet alleen van belang voor de nationale titels en medailles. Het toernooi was namelijk ook belangrijk voor de topschaatsers richting de Olympische Winterspelen in Milaan. Er waren ook tickets voor de World Cups voor het grijpen en dáár moet Nederland top zijn. Lees hier waarom de NK afstanden indirect zo belangrijk zijn voor Milaan 2026.

De NK afstanden zijn inmiddels achter de rug. De snelste vijf schaatsers op de 500, 1000 en 1500 meter plaatsen zich ook voor de World Cups. Hetzelfde geldt voor de snelste drie op de 3000 (vrouwen) en 5000 meter (mannen) én de snelste twee op de 5000 (vrouwen) en 10.000 meter (mannen). De KNSB behoudt het recht om via aanwijsplekken schaatsers die buiten de boot vallen, alsnog toe te voegen aan de wereldbekers.

Joy Beune

Overigens geldt voor de lange afstanden dat de geplaatste rijders beide onderdelen rijden op de World Cups. Dus als Joy Beune zich had geplaatst voor de drie kilometer, mocht zij automatisch meedoen aan de vijf. Maar vanwege haar ziekte kon ze niet meedoen aan de 3000 meter en de 5000 meter plaatste ze zich alleen op de 1500 meter.

World Cups belangrijk voor Olympische Spelen

Op de World Cups zijn de plekken voor de Winterspelen van februari 2026 in Milaan te verdienen. Nederland mag vooralsnog maximaal achttien schaatsers meenemen naar Italië: negen vrouwen en negen mannen. Maar als de Nederlandse schaatsers niet hard genoeg gaan bij de World Cups, wordt dat aantal minder.

De Nederlandse deelnemers aan de World Cups zijn op geen enkele manier zeker van de Olympische Spelen. De tickets voor de Nederlandse schaatssters worden namelijk pas verdeeld bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). En zelfs dáár kan het voor sommige schaatsers nog onzeker zijn of ze wel echt naar de Spelen mogen.

Het belang van het OKT

In 2022 plaatsten Dai Dai N'tab en Tijmen Snel zich namelijk via het OKT, maar gaf de KNSB tickets aan Sven Kramer en Marcel Bosker. De nationale schaatsbond heeft bij de mannen en vrouwen drie keer de mogelijkheid om zelf een andere rijder aan te wijzen. Stel dat Jutta Leerdam valt op de 1000 meter, kan zij op die manier mogelijk toch naar de Olympische Spelen.

Na de NK afstanden staan in november en december vier World Cup-weekenden op het programma. Zeker de wedstrijden in Salt Lake City en Calgary worden interessant, omdat daar wereldrecords verbroken kunnen worden. De banen in de Verenigde Staten en Canada gelden als snelste ter wereld. Het OKT wordt gehouden in Heerenveen en vindt plaats van 26 tot en met 30 december.

Klassement World Cup cruciaal

Na de eerste vier World Cups wordt het aantal tickets voor de Olympische Spelen per land verdeeld. Wil Nederland het maximale aantal van achttien schaatsers naar Milaan kunnen sturen, dan zullen de Nederlandse schaatsers hoog in de klassementen moeten staan na de vier wereldbekers. Zie hieronder het overzicht.