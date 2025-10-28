Jutta Leerdam heeft één duidelijk doel: goud winnen op de Olympische Spelen. Daarvoor traint ze keihard. Wat ze daarna gaat doen, is echter nog onduidelijk en juist dat blijft onderwerp van gesprek. In de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As de opmerkelijke manier waarop Leerdam reageerde op een persoonlijke vraag over haar toekomst.

“We gaan het hebben over schaatsen, want Leerdam verscheen voor de camera”, begint Hoog. “Ze werd gevraagd naar haar toekomst. Dat is natuurlijk waar iedereen het altijd over heeft: ‘Gaat ze nou na de Olympische Spelen in Milaan stoppen?’”

Overvallen

"Haar verloofde Jake Paul heeft natuurlijk al een paar keer aangegeven dat ze na de Spelen graag een gezinnetje willen stichten", aldus Hoog, die zag dat Leerdam daar bij de NOS naar werd gevraagd. "Ze werd best een beetje overvallen door die vraag. Ze gaf ook aan dat ze niet meteen stopt na de Spelen. Ze weet het gewoon echt nog niet. Er is zeker een kans dat ze gaat stoppen, maar hoe groot die kans is, dat weet ze nog niet. We gaan het zien.”

“Ze zegt dat het niet per se van het resultaat afhangt, maar het zal wel een beetje meespelen”, aldus Hoog over de gouden droom van Leerdam. “Het is natuurlijk de enige medaille die ze nog niet heeft: de gouden olympische medaille. Als ze die wint, kan het misschien ook wel klaar zijn. Maar goed, voor hetzelfde geld zegt ze tegen die tijd weer iets anders.”

Opties openhouden

"Ik vind het wel grappig dat ze zo verrast was door deze vraag", aldus Van As, die de twee op de voet volgt. "Want het is toch al een paar keer voorbijgekomen? Dat ze graag een gezinnetje willen na Milaan. Ik vind het juist mooi dat ze de opties openhoudt. Ze zei ook dat ze zichzelf niet in een hokje wil plaatsen of van tevoren wil bepalen dat ze gaat stoppen. Het is ook gewoon een gevoel.”

Dan stelt Van As de vraag: “Gaan deze vragen te ver? Of moet het wel kunnen?” Hoog antwoordt: “Ze ging er prima op in. Ze is altijd heel respectvol. Je kan haar volgens mij alles vragen. Ze geeft gewoon antwoord en ze is heel eerlijk.”

OKT

Komende week staan de NK Afstanden op het programma, veel schaatsers kwamen daarom afgelopen weekend in Thialf het ijs op voor trainingswedstrijden. Leerdam ontbrak. “Ze heeft nog geen 1000 meter geschaatst dit weekend", aldus Hoog. "Ze gaf aan dat haar vorm altijd moet groeien tijdens het seizoen en dat haar piekmoment in februari of maart ligt.”

Van As reageert scherp: “Ik hoop dat haar piekmoment tussen Kerst en Oud en Nieuw is, tijdens het Olympisch Kwalificatietoernooi. Dat ze zich in ieder geval plaatst voor de Spelen.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. Met deze week onder meer: Max Verstappen die weer iets dichter bij de McLarens komt, Harrie Lavreysen die vier gouden medailles pakt op het WK, en een terugblik op de halve marathon van Hoog. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: