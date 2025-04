Olympisch kampioene Sharon van Rouwendaal geeft inkijkje in liedesleven: 'Misschien ben ik te verwend'

Sharon van Rouwendaal won in haar succesvolle topsportleven twee olympische gouden plakken, maar is op dit moment met heel andere dingen bezig. De openwaterzwemster laste een pauze in en stelde nieuwe doelen. Zo hintte ze afgelopen zomer op een nieuw hoofdstuk in haar liefdesleven, maar dat blijkt toch anders te zitten.

Na haar succesvolle Spelen vertelde Van Rouwendaal dat ze, als ze gevraagd zou worden, best eens aan een datingshow mee wilde doen. Er kwamen wat oproepjes, maar in de Sportnieuws.nl-serie Sport & Privé doet ze uit te doeken dat er geen enkel afspraakje heeft plaatsgevonden. "Ik ben sinds Parijs niet op date geweest", biecht ze op.

Olympisch kampioene onthult talloze oproepen die ze kreeg: 'Daar ga ik dus écht niet aan meedoen' Sharon van Rouwendaal werd afgelopen zomer voor de tweede keer olympisch kampioene. De inmiddels 31-jarige zwemster vinkte daarmee haar laatste grote doel af, waardoor ze inmiddels stukje bij beetje bezig is met een leven zonder topsport. Dat gaat haar goed af.

Van Rouwendaal sloeg een aanbod om aan een datingprogramma op TV mee te doen resoluut af. "Toen dacht ik: ik wil echt niet mijn datingleven op TV laten zien, En nu denk ik: je hebt net je nieuwe huis, je landt eigenlijk nu een soort van. Ik ben zes jaar single, heb maar drie jaar een relatie gehad. Ik vind het wel prima zo."

Verhuizing naar Brabant

Want Van Rouwendaal, die onlangs naar het Brabantse Gemert verhuisde, vindt het leven in haar uppie eigenlijk wel lekker. En zo alleen is ze helemaal niet. "Het is niet dat ik iets mis. Ik heb de liefde van mijn ouders, de mensen om mij heen en mijn hondjes. Misschien ben ik daarmee te verwend, dat ik zoveel liefde van andere mensen krijg. Ik mis het niet."

Topzwemster Sharon van Rouwendaal (31) neemt na 'veel wikken en wegen' bewogen besluit Sharon van Rouwendaal doet een stapje terug als topzwemster. De 31-jarige meervoudig olympisch kampioene heeft besloten niet mee te doen aan de WK zwemmen in Singapore. Later dit jaar hakt Van Rouwendaal definitief de knoop door of ze nog heil ziet in het leven van een topsporter.

Het is dus duidelijk dat de tweevoudig olympisch kampioene geen behoefte heeft aan een partner. En als 31-jarige merkt ze dat de perfecte mannen ook niet voor het uitkiezen zijn. "Ik ontmoet superveel mensen, maar je komt ook in de categorie dat je wat ouder wordt. Dan zijn mensen om je heen al getrouwd of ze hebben kinderen. Die zijn dan niet single. Maar ik ben helemaal niet op zoek! Ik kan mijn eigen ding doen. Geen gezeur, helemaal niks."

Geen aparte types meer

Maar mocht ze dan toch op date gaan, dan weet ze wel wat ze in hem zoekt. "Ik viel een beetje op die aparte types, dus ik denk dat hij nu lief moet zijn en een beetje sportief. Hij moet mij wel op kunnen tillen, een beetje een stoere vent dus. Maar ik denk niet dat het roken en drinken wordt. Ik zit toch in een levensstijl waarin ik gezond heb geleefd. En nog steeds!"

Sport & Privé met Sharon van Rouwendaal

Van Rouwendaal is te gast in Sport & Privé. Daarin gaat ze in op vragen en stellingen over haar leven. Onlangs maakte de vrouw die twee keer goud won op de Spelen de keuze om een sportieve pauze in te lassen. Daardoor is ze nu bezig met hele andere dingen en dat bevalt haar uitstekend. Check hier de volledige aflevering!