Alexandra Ianculescu heeft weer wat bewegingsruimte. De voormalig schaatsster kwam in juli ten val tijdens een wielerwedstrijd in Europa, waarbij ze haar stuitje brak. Dat heeft er lichamelijk flink in gehakt.

De olympisch schaatsster (31e op de Winterspelen van 2018) verruilde haar ijzers voor de wielerfiets en daarmee maakte ze een flinke smakkerd in Duitsland. "Toen ik achterom keek, zag ik allemaal bebloede gezichten", omschreef de Roemeens-Canadese al eens eerder. Maar zelf was ze ook flink gehavend, met een gebroken stuitje als voornaamste euvel.

Het zorgde er niet alleen voor dat Ianculescu sportief niks kon doen, ook haar bijverdiensten op het pikante platform OnlyFans lagen tijdelijk stil. Het leverde haar financiële vrijheid op, waardoor ze volledig kon focussen op trainen zonder meerdere parttimebanen te hoeven doen.

Acht kilo aangekomen

Inmiddels is de voormalig schaatsster aan de betere hand. Via Instagram deelt ze regelmatig updates. Zo is te zien dat ze weer in de gym is. 'Baby stapjes', zet Ianculescu bij een video waarom ze de Bulgarian Split Squat doet. Ook heeft ze weer wat kunnen rennen. 'En geen pijn', schrijft ze er trots bij.

Het is inmiddels drie maanden geleden dat Ianculescu haar stuitje brak. Ze is naar eigen zeggen acht kilogram aangekomen. 'Van liggen en eten en stressen', verklaart de Canadese. 'Maar nu ben ik eindelijk gezond, blij en ben ik eindelijk weer in beweging', voegt ze eraan toe.

Olympische Spelen als droom

Ianculescu switchte van schaatsen naar wielrennen omdat het haar droom is om in 2028 mee te doen aan de Olympische Zomerspelen van Los Angeles. Ze heeft dus nog even tijd om aan haar kwaliteiten te sleutelen en terug te keren van haar blessure. In het voorjaar hoopt ze weer te koersen. Dat kan aan de hand van haar vriend Felix Gall, de Oostenrijkse profrenner van Decathlon AG2R La Mondiale Team.