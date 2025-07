Het zijn moeilijke weken voor Alexandra Ianculescu. Zij onderging vorige maand een zeer vervelende operatie. Ze koos er bewust voor om er niet al te veel over los te laten, maar komt nu toch met een uitgebreide uitleg over de heftige periode.

De 33-jarige ex-schaatsster brak enkele weken geleden haar stuitje tijdens een wielerwedstrijd in Duitsland. Ze is de laatste jaren namelijk een fervent wielrenner. In die sport ging het dus vreselijk mis. Niet alleen bij haar, maar ook bij veel van haar concurrenten. "Toen ik achterom keek, zag ik allemaal bebloede gezichten", zo vertelde ze eerder al.

Lang herstel door vervelende breuk

Na een scan in het ziekenhuis bleek het voor haar ook goed mis. Ze had haar stuitje gebroken. Daarvoor staat een lange periode van herstel. Dat betekent niet alleen sportief een aderlating, maar ook voor haar andere werkzaamheden. Sinds een aantal jaar is de Roemeens-Canadese succesvol op het platform OnlyFans, maar ook voor dat medium is een gebroken stuitje niet bepaald handig.

Update via Instagram

Via Instagram deelde ze eind vorige week een update over haar fysieke gesteldheid. En dat terwijl ze daar eigenlijk niet zo veel behoefte aan had. "Ik praatte er weinig over omdat ik niet wilde dat het ongeluk een verhaal op zich zou worden dat ik mezelf elke dag moet vertellen. Zo zou het in leven blijven. Het is maar een momentopname en niet iets dat mij definieert."

Dat ze een stapje terug moet doen, vindt ze stiekem wel fijn. "Hoewel ik niet zonder pijn kan zitten, niet op mijn rug kan slapen en niet echt kan rennen of gewichtheffen, richt ik me op de persoitieve dingen. Ik ben blij dat ik vooruitgang boek in het bewegen." Ze kan na ruim een maand weer wat dingen oppakken door te buigen. Ook kan ze inmiddels weer een boodschappentas dragen.

Hulp vanuit Nederland

Dat komt mede door hulp van een osteopaat uit Nederland, zo vertelt ze. Ook bedankt ze haar vrienden die veelvuldig boodschappen voor haar doen. De 33-jarige, die in 2018 een 31ste plaats haalde op de Olympische Spelen, heeft duidelijk geen trauma opgelopen van de valpartij tijdens het wielrennen. "Ik kom terug in het wielrennen, maar voorlopig ligt te focus op herstel zodat ik klaar kan zijn om deze winter het ijs opo te gaan met de dames en een helpende hand te zijn voor degenen die olympische dromen najagen."

De ervaren ex-schaatsster kan natuurlijk nog steeds overweg op het ijs en kan de komende maanden helpen om talenten tijdens trainingen wat hulp te bieden. Voor hen en Ianculescu zelf is het te hopen dat ze tegen die tijd weer fit genoeg is.