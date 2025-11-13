De sportwereld is deze week vol verbazing nadat een topatleet werd gespot met een compleet nieuw uiterlijk. De 23-voudig olympisch kampioen kan weer rustig over straat, want na zijn transformatie is hij onherkenbaar.

Het gaat om ex-topzwemmer Michael Phelps. Die heeft met zijn nieuwe look een schok teweeg gebracht. "Een wereld van verschil", schrijft Hello Magazine over het uiterlijk van de 40-jarige. "Je zult niet geloven wie dit is", klinkt het bij tabloid The Sun.

Phelps had tijdens zijn zwemcarrière een kort kapsel en een volledig geschoren gezicht. Dat was natuurlijk ook het meest praktisch in het water. In 2016 nam hij afscheid van de topsport, met 28 olympische medailles op zak, waarvan 23 goud. Hij is daarmee de meest succesvolle olympiër ooit.

Nu zijn carrière al een tijd voorbij is, heeft Phelps zijn baard laten staan. Dat niet alleen, ook zijn hoofdhaar liet hij langer groeien. Dat draagt hij nu in een knotje. Tijdens zijn carrière sprak hij al eens over zijn haargroei. "Ik had me drie of vier maanden voor de nationale kampioenschappen niet geschoren. Dat was echt erg", aldus de Amerikaan. "Ik ging het zwembad in met een volle baard en zette een tijd van 1.57 neer. Toen ik mijn lichaam en gezicht had geschoren werd dat 1.52."

i De transformatie van Michael Phelps. Getty Images

Golf

Tegenwoordig houdt Phelps zich nog steeds bezig met sport. Hij is nu fanatiek golfer. Onlangs nam hij het op de golfbaan nog op tegen Nederlandse topwielrenner Mathieu van der Poel, die in de Verenigde Staten was met zijn vriendin.

In samenwerking met Whoop, een belangrijke sponsor van Van der Poel, stond de wielrenner op de golfbaan met Phelps. De twee werden uitgedaagd voor een wedstrijd golf waarbij hun stressbestendigheid werd getest. De Amerikaan en de Nederlander moesten in zo min mogelijk slagen de bal putten, terwijl ze afgeleid werden door verschillende componenten. Zo moesten ze afslaan terwijl ze gestoord werden door een toeter, een bladblazer en een flitsend licht. Ook moest Van der Poel een bril op waarmee hij de bal amper kon zien. Uiteindelijk won Van der Poel met 4-2.