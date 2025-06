Voor Thomas Dekker en zijn vriendin Debby van Adrichem komt een heuglijke dag steeds dichterbij. De oud-wielrenner wordt voor het eerst vader, nadat hij al stiefvader is geworden van het kind dat zijn vriendin uit een eerdere relatie kreeg. "Al bijna negen maanden klopt zijn hartje", kondigt Debby de komst van de kleine aan.

In de eerste dagen van 2025 kondigde Dekker (40) aan dat hij papa word. Over de uitgerekende datum is niets bekend, maar Debby staat zienderogen 'op knappen', getuige haar nieuwe Instagram-post. De naam is ook al bekend en het geslacht ook. 'Loet groeit. Al bijna 9 maanden klopt zijn hartje. Elke dag lieve knuffels van Juno en Thomas, kusjes op mijn buik. Nog even en dan groeit Loet verder in de buitenwereld', schrijft ze.

Turbulent leven Thomas Dekker

Juno is Debby's eerder gekregen dochtertje, maar voor Dekker zelf wordt het zijn eerste kind. Hij heeft een turbulent leven achter de rug. In de tijd van de succesvolle Nederlandse wielerploeg Rabobank werd hij gezien als het grootste wielertalent van ons land. Tussen 2005 en 2015 was hij prof, maar zijn carrière werd getekend door dopinggebruik.

Doping

Al heel snel na zijn profdebuut zag hij dat er meer nodig was dan een boterham met kaas om de rest van het peloton te overtreffen. Doping zat in het bloed van veel toprenners van zijn generatie en net daarboven, dus overtrad Dekker zelf ook de regels en nam hij al in 2006 zijn eerste verboden middel dat prestatiebevorderend werkte. Hij won daarmee de Tirreno-Adriatico en de Ronde van Romandië. Meer grote resultaten bleven uit en in 2009 werd hij geschorst vanwege positieve testresultaten.

Leven na de sport

Hij keerde na zijn schorsing nog terug op de fiets, maar reed in stilte rond zonder aansprekende resultaten. In 2015 stopte hij en werd hij al snel opgenomen als wieleranalist bij de NOS. Hij schreef boeken over zijn turbulente leven en deed mee aan televisieprogramma's als Expeditie Robinson en Make Up Your Mind.

Inmiddels omarmt hij met oud-renner Laurens ten Dam het leven na de topsport. Ze rijden samen vaak gravelkoersen en verschijnen regelmatig in podcasts over het leven na het wielrennen. Nu wordt hij dus voor het eerst vader.