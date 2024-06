Laurens ten Dam en Thomas Dekker zaten nacht in Amerikaanse cel: 'Kwamen met zwaailichten aan'

Laurens ten Dam en Thomas Dekker fietsten onlangs de grootste gravelwedstrijd ter wereld, Unbound. Voordat de oud-wielrenners aan die race meededen, werden ze in de boeien geslagen. Om iets heel kleins eigenlijk, maar Ten Dam en Dekker brachten tien uur in de cel door.

"24 uur nadat Thomas aankwam in Amerika werden we beiden met onze handjes geboeid op de rug in een politieauto naar de gevangenis van Marietta gereden", begon Ten Dam zijn verhaal met een flinke cliffhanger in de Live Slow Ride Fast Podcast.

Omkleden na fietstocht

Het ging mis toen Ten Dam en Dekker merkten dat hun favoriete supermarkt er niet meer stond. Ten Dam: "Die was met de grond gelijkgemaakt." Wat was er nou gebeurd: er was een flinke tornado door Marietta geraasd en die had de hele supermarkt weggevaagd. Geen probleem, ze gingen wel naar de Mexicaan om een hapje te eten.

Een dag later, toen alles dus misging, trainden Ten Dam en Dekker drie uur, om vervolgens bij hun auto even op te frissen voordat ze naar de Mexicaan gingen. Met een flinke emmer water maakten de renners zich in hun blote reet een beetje schoon. Maar dat zag een woedende Amerikaan. Dekker voelde de bui al hangen, toen ze de Mexicaan in liepen. "Ik zag een politieauto met zwaailichten aankomen."

Nattigheid

"Ik zei: 'ik denk dat het niet goed is Lau'. En wij bestellen twee cola light en op dat moment komt die politieagent binnen gelopen...", aldus Dekker. Blijkbaar hadden omstanders de politie gebeld dat ze naakt op de parkeerplaats stonden. Het restaurant zat 'stampvol' volgens beide heren. "Vijf auto's, vijf politiemannen", blikt Ten Dam terug op de hele situatie.

De woede van de man die hen op de parkeerplaats zag, richtte zich in eerste instantie tot Dekker. "Hij heette Goebbels", zei Dekker gekscherend en verwijzend naar Joseph Goebbels, de minister van propaganda in nazi-Duitsland. Dekker had ook geen id-kaart bij zich, alleen een bankpas (die nog in het restaurant lag). Ten Dam dacht er goed vanaf te komen, hij had een paspoort op zak. Maar beide heren moesten mee naar de gevangenis.

Gevangenis

Wat was er nou aan de hand. Oklahoma is niet de gezelligste staat en de man zag Ten Dam en Dekker aan voor een stel homo's, die elkaar aan het wassen waren op de parkeerplaats. Dus belde de man de politie en werden ze meegenomen. Het duo werd echt vastgezet en nadat ze een borg van 185 dollar per persoon betaalden, mochten ze de gevangenis uiteindelijk na tien uur verlaten. "Toen zei To: 'ik ga toch effe vragen of ze ons naar de auto willen brengen'."

Beluister het gevangenisverhaal hieronder vanaf 15:49 uur: