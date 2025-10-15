Het is alweer de zoveelste rel waar de omstreden toparbiter David Coote in is verzeild geraakt. Na het uitschelden van Jürgen Klopp en het snuiven van cocaïne tijdens het EK, pleit de voormalig Premier League-scheidsrechter zich schuldig in een rechtszaak omtrent een minderjarige jongen.

Vorige maand kwam er naar buiten dat er een aanklacht lag, gericht aan Coote. Hij wordt er van beschuldigd dat hij een grensoverschrijdende video van een minderjarige heeft gemaakt. Dinsdag deed de 43-jarige Coote een bekentenis in de zaak en kwamen er opmerkelijke details boven tafel.

Video van vijftienjarige jongen

Zo had Coote in 2020 een, volgens de rechtbank van Nottingham, 'categorie A'-video van een vijftienjarige jongen gemaakt. Een video in categorie A is er een met de hoogste ernst overtreding. Dinsdag kwam naar buiten dat de overtreding van Coote, die onlangs uit de kast kwam, een seksuele aard heeft.

De video werd gevonden op een laptop van de Engelsman. Deze werd door de politie ontdekt nadat de FA (de Engelse voetbalbond) een onderzoek richting Coote was begonnen. Naast de grensoverschrijdende video vond de politie op de telefoon van Coote ook iets anders. De rechtbank beschreef dit als 'zorgwekkende conversaties'.

Een uitspraak in de zaak van Coote wordt gedaan op 11 december. Tot die tijd geniet hij van een voorwaardelijke borgtocht. De straf die Coote kan verwachten is een celstraf tot maximaal drie jaar.

Eerdere ophef

Voor deze rechtzaak was er al eerder ophef rond Coote. Dit was dan ook de reden voor de FA om een uitgebreid onderzoek naar hem te starten. Zo begon de commotie rond de arbiter aan het eind van vorig jaar. Toen dook er een video uit 2020 op, waarin de Brit opmerkelijke dingen zei over Liverpool en hun toenmalige trainer. In de video is te horen dat Coote de Engelse club 'shit' noemt en dat hij Jürgen Klopp uitmaakt voor 'Duitse klootzak'. Na een onderzoek van de PGMOL, de Engelse scheidsrechtersbond, kreeg de 43-jarige arbiter een korte schorsing.

Coote kwam opnieuw in opspraak tijdens het afgelopen EK voetbal. De Brit was bij het toernooi aanwezig als VAR. Opnieuw dook er een video van hem op. Ditmaal was te zien dat bij met een opgerold dollarbiljet wit poeder aan het snuiven was door zijn neus. Het bleek later te gaan om cocaïne. Hierdoor kwam er een nieuw onderzoek en werd Coote op non-actief gezet.