Scheldende en snuivende scheidsrechter heeft na ontslag een opvallende baan: 'Ik wil door met mijn leven'

Voormalig topscheidsrechter David Coote heeft een nieuw leven, nadat hij ontslagen werd door de PGMOL (het scheidsrechterorgaan van Engeland). Coote werd buiten geschopt nadat spraakmakende video's online opdoken van hem.

Eerst verschenen beelden online waarop te zien was dat hij Jürgen Klopp, de voorganger van Arne Slot bij Liverpool, een c*nt, ofwel klootzak noemde. Niet veel later kwam er een video waarop Coote te zien was die wit poeder snoof tijdens het EK in Duitsland. Na "grondig onderzoek" bleek de positie van Coote "onhoudbaar" volgens de PGMOL.

Nieuw leven

In februari kwam er nog een schorsing van de UEFA bovenop van 16 maanden. Sindsdien werd Coote weinig in het openbaar gespot, tot nu. The Sun heeft beelden in handen van Coote die pakketjes bezorgd voor Evri, een koeriersdienst in het Verenigd Koninkrijk.

"Ik probeer gewoon eerlijk mijn brood te verdienen", vertelde Coote. "Ik wil verder met mijn leven. Ik probeer vooruit te komen en een gevoel van verantwoordelijkheid en een doel in het leven terug te krijgen. De baan houdt me bezig, het is geen nieuwe carrière voor de lange termijn", verzekerde hij. "Ik doe wat ik wil doen en concentreer me op wat belangrijk is, zoals meer tijd doorbrengen met vrienden en familie."

Uit de kast gekomen

Kort na zijn schorsing openbaarde Coote homo te zijn, een gevoelig onderwerp in de harde voetbalwereld. "Ik kan mijn emoties goed verbergen en mijn seksualiteit ook. Een goede eigenschap voor een arbiter, maar verschrikkelijk voor een mens", erkende hij. "Er is nog veel te doen in het voetbal, en in de rest van de samenleving, omtrent discriminatie."

Om alles te ontvluchten, inclusief het moordende schema voor hem, ging hij aan de drugs. Coote hoopte met zijn onthulling de 'macho voetbalwereld' iets af te breken. "Ik heb lang genoeg problemen gehad met mijn zelfvertrouwen. Ik ben gay en heb altijd moeite gehad trots te zijn op mezelf."

Snelle terugkeer?

In Engeland gaan geluiden over een terugkeer van Coote, alleen niet op de velden. Een baan als instructeur voor nieuwe videoscheidsrechters wordt genoemd. Ook de voorzitter van de scheidrechtersbond hoopt dat Coote een nieuwe functie gaat vinden: "Hij is een goed voorbeeld door het werk dat hij met jongeren doet. Hij is een geweldige leraar. Hij stopt zoveel tijd en moeite in de opkomende scheidsrechters."