Het Finse Olympisch Comité heeft besloten een jarenlange traditie te beëindigen. Sinds 1964 maakte een dominee van de Evangelisch-Lutherse kerk deel uit van hun delegatie onder de vijf ringen, om atleten mentale ondersteuning te bieden. Op de Winterspelen in Italië komt hier echter verandering in.

“Dit is een onbegrijpelijke beslissing, genomen zonder enige poging van het comité om tot een overeenkomst te komen met de kerk,” verklaarde dominee Leena Huovinen, die al twintig jaar de functie van sportdominee vervulde, tegenover televisiezender YLE.

Hoge waardering

In een enquête onder Finse atleten die deelnamen aan de Olympische Zomerspelen van vorig jaar in Parijs, behaalde ze de hoogste waardering onder de expeditieleden.

'Getrouwd en kinderen gedoopt'

“Ik vervulde deze functie niet alleen tijdens de Spelen, maar ook in de tussenliggende periodes. Ik heb veel olympiërs getrouwd en hun kinderen gedoopt. Ik ben erg vergroeid geraakt met deze omgeving. Nu voel ik me teleurgesteld door de beslissing van het comité, die een belangrijke traditie voor onze sport vernietigt,” voegde Huovinen eraan toe.

Sinds 1972 officieel

De traditie werd gestart door dominee Martti Alaja, die in 1964 officieus en op eigen kosten van de kerk naar Innsbruck reisde en in 1968 naar Grenoble. Zijn rol bleek zo noodzakelijk en belangrijk dat al in 1972 in Sapporo de sportdominee een officieel onderdeel werd van de Finse olympische delegatie.

Psychiater en psycholoog

De Finnen zetten dit voort tot aan de Olympische Spelen in Parijs, maar nu is er een plotselinge verandering. Op de aanstaande Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo zal de dominee worden vervangen door een psychiater en een psycholoog.

Geen schaatsers

Waar voor Nederland het schaatsen van levensbelang is op de Winterspelen, zullen de toppers geen concurrentie hebben van Finse schaatsers. Er doen nauwelijks namen van betekenis mee. Vroeger deden namen als Pekka Koskela en Mika Poutala mee om de medailles, maar de laatste jaren haalde Finland vooral medailles in het skiën en ijshockey.