Het olympisch schaatsseizoen is van start gegaan en dus wordt er ook al druk gespeculeerd over de kanshebbers op een gouden plak. Schaatsiconen Marianne Timmer en Yvonne van Gennip zijn het eens over een topper die voor 'gekte' kan zorgen in Milaan: Kjeld Nuis.

"Ik heb zoveel respect voor deze man". begint Van Gennip in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud over Nuis. "Ook hoe hij in de groep is. Dat had Ireen Wüst ook toen ze wat ouder was naar de jongeren. Hij is een teamplayer."

"Als hij zelf op het ijs staat, dan staat hij er. Maar hij helpt ook de anderen", vervolgt de huidige teammanager van de Nederlandse selectie. "Dat is heel sportief. Ik denk dat hij er staat op momenten dat het moet."

Omgaan met druk

Hij heeft al ooit de Spelen gemist. Hij was er niet bij in Sotsji in 2014. Daarna is hij met een sportpsycholoog gaan werken om beter om te kunnen gaan met de druk in zijn topsportcarrière. "Daardoor heeft hij nu de skills om op het juiste moment te presteren."

Dat geeft hem een groot voordeel tijdens het OKT tussen kerst en oud en nieuw. "Hij weet wat daarbij komt kijken. Voor degenen die dat nog niet mee hebben gemaakt is dat lastig. Inmiddels kan hij goed tegen die druk en fysiek is hij ook helemaal in vorm", stelt de 61-jarige Van Gennip.

Gekte

Timmer is het met haar eens. "Absoluut een kandidaat die nog een keer gek kan doen op de Olympische Spelen." Beide ex-schaatssters hebben drie olympische gouden medailles op zak. Dat geldt ook voor Nuis. Hij werd in 2018 olympisch kampioen op de 1000 en 1500 meter, vier jaar later prolongeerde hij die laatste titel.

Het zou in Milaan zomaar weer een Nederlands feestje kunnen worden. "Zoals in Sotsji, dat was echt gekkenhuis", zegt Van Gennip. Nederland won daar 23 medailles bij het schaatsen. "Dat was uniek, maar deze generatie heebben we nog steeds op elke afstand kans", besluit Timmer.

Beluister Sportnieuws.nl Dromen van Goud

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer het gesprek aan met ex-topschaatsster Yvonne van Gennip. Zij vertelt over haar grote doorbraak, haar tegenslagen voor de succesvolle Olympische Spelen van 1988 en de onzekerheid over haar uiterlijk in de puberteit. Bovendien blikken ze samen vooruit op het olympisch seizoen.