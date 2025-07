Het is vandaag (13 juli) een jaar geleden dat Rico Verhoeven zijn verloofde Naomy van Beem ten huwelijk vroeg. De kickbokskampioen blikt op Instagram terug op dat liefdevolle moment. 'Ik kan niet wachten op de bruiloft.'

Verhoeven pakte flink uit voor hét moment. De 36-jarige kickbokser had een tafeltje op het strand gezet, omringd door rozenblaadjes. Hij droeg een mooi zwart pak en ook Van Beem kreeg de opdracht om zich mooi aan te kleden: zij schitterde in een witte jurk. Nadat het jawoord was gegeven genoten zij samen van een glas champagne.

'Het is alweer één jaar geleden dat ik Naomy vroeg om met me te trouwen', schrijft Verhoeven bij de terugblik op Instagram. 'Ik kan niet wachten. Stay tuned.' Met die laatste woorden lijkt hij aan te geven dat er binnenkort iets bekend wordt gemaakt over de bruiloft. Dat zou bijvoorbeeld de datum kunnen zijn, of de dag zelf al.

Rico Verhoeven traint in Amerika voor andere sport: 'Ik wil dingen doen die nog niet zijn gedaan' Rico Verhoeven is op dit moment in de Verenigde Staten om te trainen en verschillende evenementen te bezoeken. De vechter hint op een mogelijke stap naar MMA, want op zijn Instagram is te zien dat hij traint op zijn worstelen.

Verhoeven kijkt verder

Verhoeven prolongeerde vorige maand opnieuw zijn wereldtitel bij de zwaargewichten in het kickboksen. Hij had zeer weinig moeite met de kleinere Artem Vakhitov, maar de aanwezige fans konden niet genieten van het gevecht. Het was weinig indrukwekkend, was het oordeel.

De Nederlander is nu al dertien jaar niet meer verslagen. Daarom kijkt hij langzaam verder naar andere sporten. Op Instagram liet Verhoeven zien te oefenen op worstelen, wat een bezoekje aan de MMA zou kunnen betekenen. Zo zou hij graag met UFC-kampioen Francis Ngannou willen vechten. Mogelijk vechten zij tegen elkaar in meerdere disciplines: boksen, kickboksen en MMA.

'Daar jaag ik op'

In een podcast met MMA-journalist Ariel Helwani zei Verhoeven al: "Ik jaag op vette momenten en dingen die nog nooit eerder zijn gedaan in de vechtsport. Ik wil dingen doen die nog niet zijn gedaan. Gewoon de gekste ideeën bedenken en vechtsport naar een compleet nieuw niveau tillen."