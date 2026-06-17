Het duurt nog even tot het schaatsseizoen gaat beginnen, maar toch maakten Joep Wennemars en Suzanne Schulting afgelopen week indruk. Dat deed het beroemde schaatskoppel niet met prestaties op het ijs, maar wel met een heel intieme fotoshoot. Ex-tophockeysters Naomi van As en Ellen Hoog waren onder de indruk.

"Ze hadden hele mooie steamy foto's", reageert Hoog in de wekelijkse podcast voor Sportnieuws.nl op de shoot in Linda Meiden. Ook bij Van As vielen de plaatjes in de smaak: "Ik vond het leuke foto's." "Écht een heel vette shoot", complimenteert Hoog het schaatskoppel.

Hoog genoot niet alleen van de beelden, maar ook van het interview. Daarin vertelt het schaatskoppel openhartig over hun relatie. "Ze delen alles, ze sporten samen en ze hebben hetzelfde schema dus ze doen alles met z'n tweeën. Dat werkt voor de relatie heel goed."

Toekomstplannen

In het interview bleek dat de twee nog niet bezig zijn met trouwen, maar wel al stiekem bezig zijn met hun kinderwens. Daar hoeven ze volgens Hoog en Van As gezien hun leeftijd geen haast mee te maken. Hoog: "Suzanne Schulting is 28 dus die kan zeker nog even lekker schaatsen." Ze kan nog een cyclus naar de Spelen toewerken", vult haar voormalig teamgenote aan.

Volgens Hoog hoeft het voor schaatsers ook geen einde carrière te betekenen: "Je ziet weleens schaatsers die een kindje krijgen en dan terugkomen. In het hockey gebeurt dat eigenlijk zelden, zeker niet in Nederland." "Daar ben je echt afhankelijk van de mening van de coach", stelt Van As. Hoog: "Voor jou ook tien anderen inderdaad."

Van As ziet een groot verschil met het schaatsen: "Daar moet je natuurlijk gewoon zelf laten zien en strijd je altijd tegen de klok. Het is niet dat de coach jou niet kan opstellen. Bij hockey zit je gewoon niet in de selectie."

'Leuk dat ze het zo beleven'

Dat is echter allemaal nog toekomstmuziek voor het schaatskoppel, want voorlopig genieten ze vooral van hun relatie. Van As vindt dat mooi om te zien. "Leuk dat ze het allebei zo kunnen beleven en dat ze allebei vinden dat alles lekker samen doen een goed gevoel geeft. Ze begrijpen elkaar en leiden hetzelfde leven. Geen ruis."

Beluister de podcast

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In de nieuwste aflevering van de podcast natuurlijk aandacht voor het WK voetbal en het eerste optreden van Oranje. Daarnaast bespreken de tweevoudig olympisch kampioenen onder meer de bizarre onthulling over het contract handbalicoon Tess Lieder, het laatste nieuws rond Jutta Leerdam en de 'steamy' foto's van Joep Wennemars en Suzanne Schulting. Luister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.

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