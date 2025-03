'Open-minded' padelkampioene is blij met pikante sponsor: 'Ik hou van spanning en sensatie'

Padelkampioene Steffie Weterings (36) wordt voortaan gesponsord door een pikant merk. De Nederlands kampioene van 2023 merkt dat haar besluit heftige reacties oproept.

Weterings, uit 's-Gravenzande, gaat in zee met Easy Toys. Dat is een producent van erotische producten. Al een jaar terug kreeg ze het aanbod om een sponsorovereenkomst te sluiten met Easy Toys.

Weterings moest de boot afhouden, want twee andere sponsoren wilden liever niet samen met het logo van Easy Toys gezien worden. "Ze moesten even wennen aan het idee", aldus Weterings tegenover het Algemeen Dagblad.

Het is 2025

Ze bleef in gesprek met dat tweetal en kreeg uiteindelijk toch hun toestemming om Easy Toys binnenboord te halen. "Maar ik dacht ook: het is 2025, is dit nog een shock? Er heerst toch nog wel een beetje een taboe. Het moest even bezinken. Nu staat iedereen er helemaal achter", zegt ze.

Wat haar betreft is ze een uitstekend uithangbord voor het merk. "Ik ben zelf ook een beetje anders. Altijd al geweest. Ik heb tattoos en ben heel open-minded. Ik houd van sexy, sensatie, spanning en uitdaging. Ik plaats soms bikinifoto’s op Instagram. Als je een goed lijf hebt, en je traint er hard voor, mag dat toch?"

Qatar

De bond KNLTB heeft toestemming gegeven om het logo te showen op haar kleding. Maar hoe zit dat in landen als Bahrein en Qatar? In april speelt ze aldaar. "Ik weet niet hoe ze er daar tegenaan kijken", zegt ze.

"Maar we hebben er wel over nagedacht. Als het een probleem wordt, hebben we ook kleding met een wazig logo. Ik heb ook wel eens evenementen op een plek waar ze mijn tatoeages minder waarderen. Daar houd ik met mijn kledingkeuze ook rekening mee."

FC Emmen

Voor de sportvolger is EasyToys geen onbekende in de sportwereld. Het merk was jarenlang verbonden aan FC Emmen, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De seksspeeltjeshandelaar mocht in eerste instantie niet op het shirt van voetbalclub pronken omdat het volgens de KNVB 'niet gepast' was.

Later werd dit wel goedgekeurd en bleef het voor een aantal seizoenen een prominenten plek op het tenue houden. In 2024 kwam er een eind aan de samenwerking en gingen de club en het bedrijf 'als vrienden door het leven'.