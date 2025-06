Oud-voetballer Wim Kieft gaat samen met Wesley Sneijder en Royston Drenthe de strijd met zichzelf aan in het programma 'Nog Eén Keer Fit'. Daarin moeten de drie deelnemers zo veel mogelijk afvallen en een flink vetpercentage verliezen. Dat is voor de een wat makkelijker dan de ander, zo weet Kieft.

Hij kreeg er ruimschoots de tijd voor om het er over te hebben in de podcast KieftJansenEgmondGijp, omdat twee van de vier orakels op vakantie zijn. Schrijver en host Michel van Egmond was wel op tijd terug van een bezoekje aan Terschelling. "Dan kom ik terug, dan sla ik de krant open en wat lees ik: Wim Kieft, Royston Drenthe én Wesley Sneijder… Die gaan het geheim van de eeuwige jeugd onthullen", zegt Van Egmond gekscherend.

"Dat is een beetje overdreven", blijft Kieft bescheiden. Volgens de Europees kampioen van 1988 worden de drie oud-voetballers ingezet om mensen aan het sporten te krijgen en verantwoord te laten eten. "Ik heb het geluk: ik word niet snel dik. Ik wil die jongens niet beledigen, maar Wesley en Royston waren iets zwaarder dan ik", onthult Kieft.

Flinke vetpercentages van Sneijder en Drenthe

Voor de opnames werd het drietal gewogen, ook werd het vetpercentage gemeten. "Ik bleek een vetpercentage te hebben van 13. Dat was het vetpercentage waar ik mee voetbalde. Destijds waren er jongens van 17 of 18. Ronald Koeman had 17. Maar die trainde net zo veel als ik, dus die hebben gewoon veel meer aanleg (daarvoor, red.)", weet Kieft.

"Maar ik had vetpercentage 13", waarna hij een lange stilte laat vallen. "Dit is niet leuk als ik het ga delen…" Vervolgens stelt Van Egmond dat hij niet meer terug kan. "Zeg maar gewoon wat het is", wil hij weten van Kieft. "Nou Royston en Wesley hadden minimaal drie keer zo veel, denk ik", lacht hij.

Geen wedstrijd

Toch staat Kieft er het beroerdst op van allemaal. Voor hem zal het lastig zijn om nog veel vet te verbranden. "Dan ben ik al net zo mager als Adri van Tiggelen vroeger was toen die voetbalde", vertelt hij over de Europees kampioen van 1988 met als bijnaam De Spijker. "Bij die andere jongens gaat dat natuurlijk veel sneller."

De vierdelige serie is vanaf 19 oktober wekelijks te zien op NPO 3 en zal worden gepresenteerd door Rutger Castricum. Die waarschuwde het drietal al, door bij De Oranjezomer te zeggen dat hij de koelkasten "gaat controleren" op gezonde voeding.